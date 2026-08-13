El Mago Dash de Lomas sortea un show gratis para egresados.

Damián Fernández de Lomas de Zamora, conocido artísticamente como Mago Dash , lanzó un concurso destinado a las promociones de egresados de los últimos años de jardín, primaria y secundaria, el ganador disfrutará de un espectáculo de magia gratuito durante su fiesta.

Para participar del concurso los egresados deben enviar una fotografía del grupo, que será publicada en el Instagram oficial del Mago Dash y la que tenga más me gusta y genere seguidores nuevos será la ganadora.

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El premio será un espectáculo de magia con humor participativo de aproximadamente 45 minutos, "la idea es arrancarlo el 24 de agosto y darles más o menos una semana para que puedan conseguir la mayor cantidad de de likes y seguidores", explicó el Mago Dash al Diario La Unión.

Dash contó que es una iniciativa que realizó hace tiempo y que "la idea es darle también la oportunidad a un grupo de egresados que no puedan pagar un show", destacó. Y explicó que lo único que deberán abonar los ganadores serán los viáticos.

La foto será publicada en el Instagram oficial del Mago Dash.

"Ojalá que funcione. Normalmente trato de que sean por lo menos cinco colegios, así que veremos si llegamos al cupo mínimo para empezar", detalló e invitó a participar a todas las promociones.

Y anticipó que muy posiblemente le otorgue al grupo de egresados que quedó en segundo lugar un descuento del 50%. Respecto a ediciones anteriores contó que "normalmente siempre son dos equipos los que pican en punta y después algunos abandonan, pero se pone divertido porque buscan la manera de conseguir esos likes, escriben a familiares, comparten en grupos".