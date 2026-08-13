jueves 13 de agosto de 2026
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13 de agosto de 2026
Dos detenidos.

San José: entraron armados a una panadería, robaron una camioneta y transfirieron una suma millonaria

Los delincuentes que le sustrajeron el celular y una Citroën Jumpy a la víctima luego utilizaron el teléfono para transferir $15 millones. Cayeron en Quilmes.

Los detenidos por el robo en la panadería de San José.

Los detenidos por el robo en la panadería de San José.

Dos personas fueron detenidas en Quilmes acusadas de participar en un violento robo ocurrido en una panadería de San José, donde la víctima fue despojada de su vehículo y sufrió una transferencia bancaria por $15 millones, según informaron fuentes policiales a La Unión.

El hecho ocurrió el 23 de julio pasado, cuando un hombre de 56 años, se encontraba trabajando en su comercio ubicado sobre la calle Tarija al 2500.

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Con el teléfono sustraído, los autores lograron acceder a las cuentas de la víctima y realizaron una transferencia por una suma cercana a los 15 millones de pesos.

Los detenidos serían los autores del robo.

Los detenidos serían los autores del robo.

La investigación llegó hasta Quilmes

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, distintas tareas de campo y el seguimiento de los movimientos vinculados al dinero, los investigadores lograron establecer la identidad de dos personas que estarían relacionadas con el hecho.

Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle 814 bis al 2600, en La Cañada, Quilmes.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos Ezequiel C., de 39 años, y Elizabeth C., de 38, quien sería la titular de la cuenta bancaria hacia la que se desviaron los fondos robados.

Secuestraron un vehículo robado en Villa Galicia.

Secuestraron un vehículo robado en Villa Galicia.

En el lugar, los investigadores secuestraron ocho teléfonos celulares, prendas de vestir que serían de interés para la causa y un revólver calibre 32 con la numeración de serie suprimida.

También encontraron 38 municiones, la llave de la Citroën Jumpy sustraída durante el robo y una Citroën Berlingo que tenía un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría de 8º de Lomas de Zamora.

Detenidos en Quilmes

A partir de los elementos encontrados durante el operativo, se desprendió además una nueva investigación judicial en Quilmes por los delitos de "portación ilegal de arma de uso civil" y "encubrimiento".

Esa causa quedó bajo la intervención de la UFI 2 de Quilmes, mientras que el expediente principal continúa tramitándose en Lomas de Zamora.

Los elementos incautados por las autoridades.

Los elementos incautados por las autoridades.

La investigación ahora busca determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los aprehendidos y avanzar sobre la posible intervención de otras personas en el robo, la transferencia millonaria y la sustracción del vehículo.

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