Una madre de Villa Albertina perdió todo tras el incendio de su casa y pide ayuda para empezar de nuevo

Melina vive junto a su hijo de 4 años en Villa Albertina , y necesita ayuda con urgencia, debido a que el 27 de julio, un incendio destruyó por completo su casa y se quedó prácticamente sin nada.

“No me quedó nada, ni una muda de ropa”, contó la joven a La Unión . Según relató, fueron los propios vecinos quienes comenzaron a combatir las llamas antes de la llegada de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

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El fuego también arrasó con los elementos que utilizaba para llevar adelante su emprendimiento. “Perdí todo mi emprendimiento, mi impresora de trabajo”, lamentó.

La víctima desconoce el origen del siniestro. Al momento del incendio no había nadie dentro de la vivienda y sospecha que pudo haberse originado por una falla eléctrica. “Pudo ser un cortocircuito, ya que tenía cosas enchufadas en una zapatilla y era muy precaria”, señaló.

Así quedó la casa destruida por el incendio en Villa Albertina.

Pedido de solidaridad

La mujer vive sola con su hijo de 4 años, quien actualmente realiza distintas terapias. “Este mes estoy con mi hijo, ya que los médicos vieron que puede tener autismo. Estoy con sus terapias, tiene retraso en el lenguaje y demás”, explicó.

Ante esta situación, cualquier colaboración puede ser de gran ayuda. Melina solicita materiales y elementos que permitan reconstruir su vivienda, además de ropa y artículos para su hijo.

La mujer y su hijo pequeño perdieron todo.

“Si tienen chapas, heladera, cocina, garrafa, puertas o ventanas que tal vez ya no usan, a mí me sirve”, pidió. El niño utiliza talle 8/10 de ropa y calzado 26/27.

Melina destacó que varias personas ya se acercaron para ayudarla desde que ocurrió el incendio. “Muchas personas ya se han acercado a darme una mano y se los súper agradezco. También les agradezco si comparten”, expresó.

Quienes puedan colaborar pueden acercarse a Iparaguirre 2808, Villa Albertina. Además, dejó un número de contacto para quienes quieran comunicarse: 11-2288-9883.