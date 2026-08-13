La irregularidad que denunció el exabogado de Candela Arizaga en la causa de Facundo Moyano

El exabogado de Candela Arizaga, Diego Storto , expuso una serie de contradicciones de Facundo Moyano y se centró en particular en el cambio de declaración de la joven influencer y modelo rosarina y de las irregularidades que tuvo la causa.

“Moyano dijo que yo no hablé con Candela, pero está el video en el que se ve que entro a su casa y hablo dos horas y media con ella. Yo grabé esta conversación con la autorización tanto de ella como de las dos personas que la acompañaban”, dijo el abogado en el programa de Moria Casán en El Trece.

Diego Storto también se refirió al primer contacto que tuvo con Candela Arizaga luego del escándalo público con Facundo Moyano y a las declaraciones de la joven.

“Cuando dialogué con Candela ella iba y venía. Me dijo que sintió miedo, que recordaba algunas cosas. No me dijo que la golpeó ni que la privó de la libertad. Me contó que los dos habían consumido”, recordó el letrado.

En la entrevista, Diego Storto cuestionó los dichos de Facundo Moyano frente a los medios. “Este chico va preso porque ella declara, no porque es Moyano, como dice él”, sentenció.

El cambio de actitud de Candela Arizaga

Diego Storto manifestó que Candela Arizaga mostró cambios en su declaración cuando Facundo Moyano salió en libertad. “Cuando él sale ella empieza a distenderse, empieza a esperar… fue a la puerta de la Fiscalía y habló. A mí como abogado me corrieron, me dijeron que era algo que estaba tratando la familia, que estaban viendo qué hacían porque era la primera vez que pasaban por algo así”, dijo.

“A ella cuando le preguntaron por Storto dijo que trabajó muy bien, que estaba agradecida. Eso obedece a la relación de ella conmigo. Después pasó algo más: un abogado jamás puede estar presente en una declaración testimonial, nunca. Eso no existe. En este caso, su nuevo representante estaba y direccionó o guió las declaraciones de ella”, cerró.