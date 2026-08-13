Detuvieron en Avellaneda a un hombre que era buscado por la Justicia de Lomas de Zamora

La Comisaría de Avellaneda donde fue trasladado el detenido.

Un hombre fue detenido en las últimas horas en Avellaneda luego de protagonizar un episodio de resistencia a la autoridad y, al ser trasladado a la comisaría, los efectivos descubrieron que tenía un pedido de paradero activo solicitado por la Justicia de Lomas de Zamora .

El procedimiento fue realizado en la zona de Palaá y Mariano Acosta. Allí, los agentes procedieron a identificar a un hombre que, según consta en el parte policial, comenzó a mostrarse agresivo frente a la intervención .

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De acuerdo con la información oficial, el sospechoso se abalanzó sobre los efectivos con intenciones de golpearlos, por lo que los policías procedieron a reducirlo y aprehenderlo. Sin embargo, tras su traslado a la Comisaría 1º de Avellaneda, descubrieron que

Fue entonces cuando surgió la sorpresa: sobre el detenido pesaba una plana activa por “paradero activo”, con fecha 11 de agosto de 2026, es decir, apenas un día antes del procedimiento.

Buscado por la Justicia de Lomas de Zamora

El requerimiento había sido emitido a solicitud de la UFI 4 de Lomas de Zamora, en el marco de una causa caratulada como “Averiguación de paradero".

A raíz del procedimiento se iniciaron actuaciones por el hecho ocurrido en Avellaneda, con intervención de la UFI N°1 de Avellaneda, mientras que también deberá intervenir la Justicia que había solicitado su localización.