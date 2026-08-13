Estrenos de cine: "Yo, Narciso", con Adrián Suar y Natalia Oreiro, y otras tres novedades

Los estrenos de cine de esta semana traen a “Yo, Narciso”, una comedia con Adrián Suar y Natalia Oreiro, que promete arrasar en las taquillas. Se suma un thriller con Anne Hathaway y Ewan McGregor, la vuelta de PAW Patrol y una de terror.
Los estrenos de cine llegan con una comedia protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, junto con tres variadas películas extranjeras.
Los estrenos de cine de esta semana traen a “Yo, Narciso”, una comedia con Adrián Suar y Natalia Oreiro, que promete arrasar en las taquillas. Se suma un thriller con Anne Hathaway y Ewan McGregor, la vuelta de PAW Patrol y una de terror.
Director: Adrián Suar.
Elenco: Adrián Suar, Natalia Oreiro. Julieta Zylberberg, Moria Casán, Mariano Saborido, Sofi Morandi, Eleonora Wexler.
Síntesis: Rocío Flores, profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. (Comedia, Argentina)
Director: David Robert Mitchell.
Elenco: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
Síntesis: después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible. (Thriller, Estados Unidos)
Director: Cal Brunker.
Voces originales: Mckenna Grace, Fortune Feimster, Terry Crews, Jameela Jamil.
Síntesis: luego de quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de la Patrulla Canina aterrizan forzosamente en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. (Animación, Estados Unidos)
Directora: Natalie Erika James.
Elenco: Midori Francis, Madeleine Madden, Danielle Macdonald.
Síntesis: Hana, una estudiante de medicina, es aterrorizada por un fantasma hambriento después de participar en una oscura moda para bajar de peso: comer cenizas humanas. (Terror, Estados Unidos, Australia)