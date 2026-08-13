Estrenos de cine: "Yo, Narciso", con Adrián Suar y Natalia Oreiro, y otras tres novedades

Los estrenos de cine de esta semana traen a “Yo, Narciso” , una comedia con Adrián Suar y Natalia Oreiro , que promete arrasar en las taquillas. Se suma un thriller con Anne Hathaway y Ewan McGregor , la vuelta de PAW Patrol y una de terror.

Síntesis: Rocío Flores, profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey, un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. (Comedia, Argentina)

Otros estrenos de cine

El final de la calle Oak

Director: David Robert Mitchell.

Elenco: Anne Hathaway, Ewan McGregor.

Síntesis: después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible. (Thriller, Estados Unidos)

PAW Patrol: La Dino Película

Director: Cal Brunker.

Voces originales: Mckenna Grace, Fortune Feimster, Terry Crews, Jameela Jamil.

Síntesis: luego de quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de la Patrulla Canina aterrizan forzosamente en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. (Animación, Estados Unidos)

Insaciable

Directora: Natalie Erika James.

Elenco: Midori Francis, Madeleine Madden, Danielle Macdonald.

Síntesis: Hana, una estudiante de medicina, es aterrorizada por un fantasma hambriento después de participar en una oscura moda para bajar de peso: comer cenizas humanas. (Terror, Estados Unidos, Australia)