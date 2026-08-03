Cómo luce Dakota Johnson en la película sobre Marilyn Monroe

Dakota Johnson en una nuevo papel.

Dakota Johnson, protagonista de la película “50 sombras de Grey”, interpreta ahora a uno de los grandes mitos del cine: Marilyn Monroe. La actriz da vida a la estrella de “Niagara” y “La tentación vive arriba” en un proyecto que recorre distintas etapas de su vida.

Mientras que y salió a la luz un primer adelanto antes de su proyección durante el Festival de Cine de Venecia. Se trata de “Flesh Impact”, un cortometraje de 17 minutos que ha escrito y dirigido Maggie Gyllenhaal y que imagina cómo habría sido la vida de Marilyn Monroe si la actriz no hubiera fallecido a los 36 años en 1962.

Dakota Jhonson, personificada en la película. Las primera imágenes de Dakota Johnson en la película En la primera de las imágenes como parte de un reportaje dedicado a la directora de La novia y también actriz de Corazón rebelde, aparece Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe, con su característico peinado ondulado y media melena en pleno apogeo de su carrera.

Las dos siguientes muestran a Gyllenhaal con Dakota Johnson en un descanso del rodaje y a la actriz posando como Marilyn Monroe. La última descubre a Ellen Burstyn como una versión de Marilyn en Monroe en una etapa más avanzada de su vida.

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