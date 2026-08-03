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3 de agosto de 2026
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Cómo fue el romance secreto de Mariana Brey y Andrés Calamaro

Mariana Brey y Andrés Calamaro vivieron un romance secreto hace más de dos décadas y la periodista contó intimidades del rockero.

Mariana Brey y Andrés Calamaro.&nbsp;

Mariana Brey y Andrés Calamaro. 

Hace más de dos décadas la periodista Mariana Brey y Andrés Calamaro, uno de los grandes del rock argentino, vivieron un romance secreto y que no duró demasiado tiempo. Fue la comunicadora quien contó algunos detalles de esa relación del pasado.

En LAM, cuando el ciclo estaba en El Trece, Ángel de Brito le sacó el tema a Mariana Brey y le preguntó directamente sobre el romance con Andrés Calamaro.

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"¿Cuándo saliste con Andrés Calamaro?", le preguntó. Sorprendida, la panelista le dijo "sos malísimo", aunque contó detalles del romance.

"La última vez que confesé un viejo amor tuve muchos problemas", bromeó, en referencia a lo que pasó con Barby Franco cuando habló de su romance con Fernando Burlando.

Mariana Brey y romance con Andres Calamaro.

Mariana Brey y romance con Andres Calamaro.

Un romance de otros tiempos

Mariana Brey relató los hechos, pero no quedó claro si hubo detalles que no recuerda o que prefirió omitir. "No me acuerdo fechas...", mientras sus compañeras la apuraban para que contara más detalles de la relación.

“Fue antes de 2005, previo a Julieta Cardinali. Fue como el amor de la fanática con su ídolo. Decir ‘lo logré, lo pude conocer’. Fue muy naif lo mío. En esa etapa Andrés estaba en construcción de temas, no fue una época en que sacara discos. Los sacó después”, aclaró.

Y agregó: “Ay, Andrés, te pido mil disculpas. Él es lo más y no sé ni si se acuerda de mí. Estaba en una muy buena época musical y personal. Es fantástico, es lo más. Él tocaba el piano todo el tiempo”.

“Cocinaba mucho y le gustan las picadas”, sumó. “Yo tengo miedo de que él salga a desmentirme y diga ‘no me acuerdo de esta chica’. Pero para mí fue una experiencia hermosa. Fue conocer a mi ídolo, a un tipo que conocí musicalmente durante muchos años”, reconoció.

Al final, la panelista precisó cómo conoció a Andrés Calamaro: “Lo conocí en diferentes notas como periodista. Además teníamos amigos en común, algunos músicos que no quiero nombrar, uno que era muy muy muy amigo de él y amigo mío también. El Bebe Contepomi también… Yo me veía con Andrés pero no lo contaba. Siempre fui discreta. Hasta hoy. Nos veíamos por la zona de Recoleta, en Avenida Las Heras”, agregó.

"¿Era un buen amante?", quiso saber Ángel de Brito en medio de la picante charla y entonces Mariana Brey cerró el tema: "Nooooo, chicos, basta".

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