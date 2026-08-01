sábado 01 de agosto de 2026
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1 de agosto de 2026
Sin vueltas.

Nati Jota reveló qué no volvería a hacer si comienza un romance

Nati Jota, una de las figura del canal de streaming Olga, contó si vueltas qué es lo que no repetiría en el comienzo de una nueva relación sentimental.

Nati Jota, sin vueltas.&nbsp;

Nati Jota, sin vueltas. 

Ya de regreso a la agenda laboral en la Argentina, Nati Jota reveló qué no volvería a hacer si comienza un romance por estos días. “También aprendí que no me gustaría ser tan pública en alguna nueva relación que tenga. Tampoco es que se me dé tan fácil. Me cuesta engancharme. Soy la típica que se engancha del que no le da bola; el que le da bola le va dejando de gustar. Malísimo, pero me pasa eso", admitió con total sinceridad en una entrevista con Gente.

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La confesión de Nati Jota

Nati Jota también de sus “ganas” de comenzar una relación formal en el presente luego de sus últimas experiencias, incluyendo las que no terminaron muy bien.

"Yo creo que quizás hay algo de mí que no tiene tantas ganas, que no está tan preparado para estar en una pareja seria. Pero, si me preguntás, siento que sí me gusta. La verdad es que no lo tengo tan claro. Disfruto estar soltera, disfruto salir con alguien, conocer a alguien, que no me guste más, que me guste. Me gusta ese universo. Es un poco mi zona de confort", concluyó.

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