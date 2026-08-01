domingo 02 de agosto de 2026
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1 de agosto de 2026
Se fugó.

Chocó a un auto en una esquina de Budge y escapó: buscan intensamente al conductor

El hecho ocurrió en la esquina de Tábano y Tabaré, en Ingeniero Budge. La familia de la víctima difundió imágenes de cámaras de seguridad.

El momento del choque en Budge.

El momento del choque en Budge.

La familia de un hombre cuyo auto fue embestido por otro vehículo en Ingeniero Budge lanzó un pedido de ayuda para identificar al conductor que provocó el choque y se dio a la fuga sin detenerse.

El siniestro que originó la búsqueda ocurrió el viernes pasado por la noche, en la intersección de las calles Tábano y Tabaré, alrededor de las 20.15, según consta en las imágenes del hecho registrado por el video de una cámara de seguridad.

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Los familiares de la víctima manifestaron a través de las redes sociales que el automovilista abandonó el lugar inmediatamente después del impacto, sin brindar sus datos ni permitir activar el seguro.

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Piden ayuda para identificar el responsable del choque

Con el objetivo de dar con el responsable, los allegados difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, debido a la calidad de las grabaciones y la distancia desde la que fueron registradas, hasta el momento no fue posible identificar la patente del vehículo involucrado.

"Necesito encontrar a la persona que se dio a la fuga. Solo preciso su seguro, no quiero problemas", expresó una familiar de la víctima en la publicación, en la que además solicitó la colaboración de vecinos que cuenten con cámaras de seguridad orientadas hacia esa esquina.

Quienes puedan aportar imágenes o información que ayude a identificar el automóvil pueden comunicarse al 11-5385-5228.

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