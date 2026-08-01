Campaña solidaria en Lomas de Zamora: dónde llevar ropa de abrigo, frazadas y alimentos

En Lomas de Zamora se está desarrollando una campaña solidaria que consiste en juntar donaciones de ropa y alimentos para acompañar a vecinos e instituciones que necesitan ayuda.

En los Centros de Gestión del Municipio (CGM) se habilitaron los Puntos Compartir Lomas para que los vecinos tengan la posibilidad de llevar frazadas, ropa de abrigo en buen estado y alimentos no perecederos que luego serán destinados a personas en situación de calle , familias y entidades que hace un trabajo social en los barrios.

Las donaciones se pueden acercar de lunes a viernes, de 9 a 14, a los CGM de Banfield (Rincón 565) , Turdera (Av. Hipólito Yrigoyen 11.537) , Centenario (Av. Martín Rodríguez 430) , San José (Av. Eva Perón 2940) , Albertina (Bayona 70) , Llavallol (Luzuriaga 308) , Santa Catalina (Diagonal 61 N°2025) , Santa Marta (Las Tropas 1753) , Budge (Campana 1780) , Fiorito (Campana 300) y Parque Barón (Bustos 401) .

Por tercer año consecutivo, en Lomas se están haciendo operativos para asistir a personas en situación de calle mediante un trabajo coordinado por el Municipio junto a organizaciones locales.

Lomas Abriga es el nombre del programa que se activa frente a las olas de frío y llega a todas las localidades de la ciudad con recorridas en horario nocturno para que las personas en situación de calle reciban abrigos, frazadas y algo caliente para pasar la noche. También corroboran que no tengan hipotermia ni ningún problema de salud que requiera asistencia.

En las jornadas de cocina comunitaria preparan viandas para repartir por la noche.

Otra de las acciones son las jornadas de cocina comunitaria que se organizan con el objetivo de preparar viandas y dividir las donaciones de ropa. Además de llevarles un plato de comida caliente, en las recorridas comparten un momento de charla con las personas que están en la calle para conocer sus necesidades y que se sientan acompañadas.

A esto se suman los operativos de control junto con Defensa Civil y Seguridad donde puntualizan en la población que tiene riesgo de vida como adultos mayores, personas con algún padecimiento de salud mental y con consumo problemático de alcohol, que es uno de los principales factores de riesgo para la hipotermia.