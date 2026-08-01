Cómo analizó Bruno Báez el empate de Brown de Adrogué contra Arsenal en Sarandí

Brown de Adrogué obtuvo un punto de oro en su visita a Arsenal de Sarandí.

El conjunto dirigido por Jorge Vivaldo rescató un valioso empate en Sarandí ante el puntero de la categoría. El goleador de Brown de Adrogué fue Bruno Báez , el héroe de la tarde al sellar la igualdad definitiva en el complemento. El resultado le da oxígeno a Adrogué en su lucha por la permanencia.

Un encuentro sumamente adverso logró sacar adelante Brown de Adrogué en el estadio Julio Humberto Grondona. Bajo un clima inestable y un campo de juego rápido por las lluvias previas, el Tricolor batalló de igual a igual ante un Arsenal de Sarandí que buscaba la victoria para ser puntero en soledad de la Primera B

Triunfo clave. Brown de Adrogué venció a Argentino de Merlo y se aleja de la zona del descenso

La tarde comenzó cuesta arriba para la visita cuando a los 22 minutos del primer tiempo, tras un infortunio defensivo, Luciano Sánchez convirtió en contra de su propio arco para poner en ventaja a los del Viaducto. Sin embargo, Brown de Adrogué reaccionó con carácter en la segunda mitad y a los 14 minutos, el delantero Bruno Báez apareció con un certero cabezazo para estampar el 1-1 definitivo.

Tras el pitazo final y consumado el importante punto obtenido fuera de casa, el atacante Bruno Báez conversó en exclusiva con los micrófonos de Cadena Tricolor y manifestó su desahogo y alegría por el rendimiento del plantel.

"Sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil contra un gran rival que está peleando arriba. El gol en contra nos golpeó, pero este grupo tiene una muestra de carácter enorme. En el segundo tiempo salimos convencidos de que nos podíamos llevar algo y por suerte se me dio el gol para ayudar al equipo. Marcar siempre es lindo, pero acá lo único que importa es que Brown sume", aseguró.

Al ser consultado sobre el significado de este empate de cara a la temida tabla de abajo, donde Brown de Adrogué acumula 28 unidades, el delantero fue tajante respecto al objetivo principal del club.

"Este punto vale oro para nosotros. La lucha por el descenso es durísima y cada partido de acá al final del torneo es una final. No nos sobra nada, pero jugando con esta actitud le hacemos frente a cualquiera. Le demostramos a la gente que vamos a pelear hasta el último segundo para dejar a Brown en la categoría", sostuvo Bruno Baez.

Brown de Adrogué obtuvo un punto de oro en su visita a Arsenal de Sarandí.

El impacto directo en la cima de la Primera B

Este empate no solo repercute en la zona baja, sino que sacude por completo la lucha por los primeros puestos en la categoría. Con la igualdad, Arsenal de Sarandí alcanzó las 52 unidades, dejando escapar dos puntos clave. Por su parte, Talleres de Escalada se vio directamente beneficiado con el tropiezo del Viaducto. El Tallarín se mantiene como líder del campeonato, aunque ahora se ven obligados a compartir la punta con Arsenal con la misma cantidad de puntos.

De todos modos, Excursionistas también se apunta como un claro competir en la lucha por el título, con lo cual la definición en la cima de la tabla de posiciones será cuestión de un desenlace estelar hasta la última fecha del campeonato.

Con este panorama, la recta final de la Primera B promete ser dramática en ambos extremos de la tabla de posiciones. Brown de Adrogué demostró que venderá cara su piel y que cuenta con el olfato goleador de Bruno Báez para dar batalla en cualquier cancha.