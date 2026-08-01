En un flojo partido, Banfield y Estudiantes repartieron puntos en Río Cuarto

Aburrido empate entre Banfield y Estudiantes de Río Cuarto

En un deslucido partido y que tuvo escasas situaciones de peligro, Banfield no pudo festejar y repartió puntos con Estudiantes de Río Cuarto al igualar 0 a 0 en el estadio Antonio Candini por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En el primer tiempo, el local arrancó mejor e insinuó un poco más en los primeros minutos, pero le faltó claridad para cristalizarlo en chances de gol y luego lo emparejó el Taladro, quien pasó a tener el control de la pelota y terminó mejor la etapa inicial. El equipo de Pedro Troglio tuvo sus aproximaciones sobre el cierre del primer tiempo, pero no consiguió romper el cero.

En el complemento, la historia siguió igual: a los dos le faltó claridad en los metros finales y los arqueros fueron espectadores de lujos. Si bien Banfield tuvo una chance los pies de Tiziano Perrotta, quien había anotado dos goles en la fecha pasada, fue insuficiente para merecer la victoria.