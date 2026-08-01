En un flojo partido, Banfield y Estudiantes repartieron puntos en Río Cuarto

Aburrido empate entre Banfield y Estudiantes de Río Cuarto
En un deslucido partido y que tuvo escasas situaciones de peligro, Banfield no pudo festejar y repartió puntos con Estudiantes de Río Cuarto al igualar 0 a 0 en el estadio Antonio Candini por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
En el primer tiempo, el local arrancó mejor e insinuó un poco más en los primeros minutos, pero le faltó claridad para cristalizarlo en chances de gol y luego lo emparejó el Taladro, quien pasó a tener el control de la pelota y terminó mejor la etapa inicial. El equipo de Pedro Troglio tuvo sus aproximaciones sobre el cierre del primer tiempo, pero no consiguió romper el cero.
En el complemento, la historia siguió igual: a los dos le faltó claridad en los metros finales y los arqueros fueron espectadores de lujos. Si bien Banfield tuvo una chance los pies de Tiziano Perrotta, quien había anotado dos goles en la fecha pasada, fue insuficiente para merecer la victoria.
¡Final del partido!
Banfield y Estudiantes de Río Cuarto igualaron sin goles en un partido deslucido en el comienzo de la fecha 3 del Torneo Clausura.
Tiempo cumplido. Se adicionaron 4 minutos.
Banfield y Estudiantes juegan los últimos minutos
Se disputan los 5 minutos finales en el estadio Antonio Candini.
Banfield y Estudiantes aburren en Río Cuarto
El partido se encuentra en un pozo desde el inicio del complemento y no hubo situaciones en los primeros 25 minutos.
¡Arrancó el segundo tiempo!
Sin cambios, Banfield y Estudiantes disputan los últimos 45 minutos.
¡Final del primer tiempo!
Banfield y Estudiantes se fueron al descanso sin poder abrir el marcador. Van 0 a 0 en el estadio Antonio Candini.
Otra aproximación para Banfield
Un nuevo pelotazo frontal sobre los 36 minutos complicó a Estudiantes de Río Cuarto, pero Maffini se vistió de héroe tras un pase atrás de Perrotta y le arrebató el gol a Sepúlveda, quien se relamía dentro del área chica.
Llegó Banfield y avisó con Sepúlveda
En una jugada aislada, a los 33 minutos, un pelotazo largo encontró con espacios al delantero, que se quedó sin ángulo y no pudo definir con comodidad.
Banfield y Estudiantes no se lastiman
Al cabo de los primeros 25 minutos, pasó muy poco en Río Cuarto. Si bien el juego lo maneja el local, Banfield no sufre en defensa.
Arrancó el partido en Río Cuarto
Banfield y Estudiantes arrancaron a jugar por la fecha 3 del Torneo Clausura.
Banfield confirmó el 11 titular
En sus redes sociales, el Taladro anunció el equipo que eligió Pedro Troglio para este partido.
Así forma el Club Atlético #Banfield en Río Cuarto. #EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/9gwUQWYnF6— Club A. Banfield (@CAB_oficial) August 1, 2026
Las formaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Banfield
Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Gonzalo González, Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Yeison Moreno y Mateo Bajamich. DT: Rubén Forestello.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo, Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.