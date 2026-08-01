Banfield explicó por qué se fue repentinamente Danilo Arboleda a San Lorenzo

Banfield emitió un comunicado fijando su postura sobre la salida de Danilo Arboleda.

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo de fuerte tensión administrativa. Tras confirmarse que el defensor Danilo Arboleda continuará su carrera bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito en San Lorenzo, la dirigencia de Banfield emitió un descargo oficial detallando los números, plazos y posturas del futbolista que derivaron en la ruptura anticipada de su vínculo.

Danilo Arboleda había arribado a Peña y Arenales en condición de jugador libre tras superar una prueba física y futbolística de un mes, avalada por la Secretaría Técnica. En un contexto financiero complejo, la dirigencia destacó que su incorporación respondió a una "política orientada a optimizar recursos". El colombiano rápidamente se afianzó en el once titular, completando 22 partidos y transformándose en una de las figuras defensivas del equipo conducido por Pedro Troglio.

La oferta de renovación rechazada por Danilo Arboleda Frente al notable crecimiento del zaguero, Banfield intentó blindar su patrimonio en diciembre de 2025. La propuesta formal constaba de una extensión contractual hasta diciembre de 2027 y una mejora salarial acorde a su rendimiento. Según explicó Banfield en el comunicado, el club quería un "blindaje del futbolista con una elevación del monto fijado en la cláusula de salida".

Sin embargo, el jugador optó por rechazar el ofrecimiento. Su postura se mantuvo firme en respetar las condiciones originales de su contrato, el cual finalizaba en diciembre de 2026, lo que obligaba al Taladro a dejarlo ir en condición de libre a fin de año.

COMUNICADO OFICIAL



Danilo Arboleda decidió ejecutar la cláusula de rescisión prevista en su contrato para continuar su carrera en otra institución.



Más información https://t.co/yIrPskuBfj pic.twitter.com/rSxY398fID — Club A. Banfield (@CAB_oficial) July 31, 2026 Ejecución de la cláusula de salida Ante la inminencia del cierre del libro de pases, la novela administrativa concluyó de forma unilateral. El defensor activó de manera directa la cláusula de rescisión estipulada en el contrato original. Aunque desde Banfield informaron que las cifras oficiales se presentarán detalladamente en el próximo balance de transferencias, la dirigencia de San Lorenzo confirmó la adquisición del 70% del pase a cambio de 350.000 dólares, sellando un contrato que unirá a Danilo Arboleda con San Lorenzo hasta diciembre de 2028. Por su parte, Banfield cerró el comunicado de forma tajante dando por finalizado todo lazo legal y aclarando que la publicación sirve para "dejar asentadas las circunstancias que dieron lugar a su finalización". Danilo Arboleda es nuevo refuerzo de San Lorenzo.



El Club adquirió el 70% del pase del defensor. Llega procedente de Banfield a cambio de USD 350.000, con contrato hasta diciembre de 2028.



¡El mayor de los éxitos! pic.twitter.com/20lwxfbR31 — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 31, 2026

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