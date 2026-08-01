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1 de agosto de 2026
Operativo.

Se incendió un auto en plena avenida en Parque Barón: así actuaron los Bomberos de Lomas de Zamora

El siniestro ocurrió en la noche del viernes en Juan XXIII y Allarias. Una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajó en el lugar.

El auto quedó destruido por el incendio.

El auto quedó destruido por el incendio.

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del viernes en Parque Barón, cuando un auto se incendió por causas que todavía se intentan establecer y requirió un rápido operativo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

Según informaron desde el cuartel de Bomberos, El hecho ocurrió alrededor de las 20.15 en la intersección de la avenida Juan XXIII y Allarias, donde vecinos alertaron sobre un vehículo envuelto en llamas.

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Tras el llamado de emergencia, una dotación integrada por cinco bomberos se dirigió al lugar bajo las órdenes del sargento Pablo Candia.

Los servidores públicos lograron controlar el incendio luego de varios minutos de trabajo, evitando que el fuego se propagara a otros vehículos o estructuras cercanas.

Cinco bomberos partíciparon del operativo.

Cinco bomberos partíciparon del operativo.

El origen del incendio

Hasta el momento no trascendieron las causas que originaron el siniestro ni se informó sobre personas heridas como consecuencia del incendio.

Finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento del vehículo, el operativo concluyó sin que se registraran mayores inconvenientes. Sin embargo, el vehículo quedó completamente destruido.

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