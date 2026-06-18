Piden que vuelva a la cárcel la mujer que mató a puñaladas a su pareja en Parque Barón

La autora del crimen cometido a puñaladas y la víctima, Juan Molina.

La familia de Juan Maximiliano Molina , el hombre asesinado a puñaladas por su pareja en Parque Barón , insiste en que la acusada vuelva a la cárcel para cumplir prisión preventiva hasta ser juzgada en un juicio por el crimen ocurrido en noviembre del 2025.

Según pudo averiguar La Unión , la domiciliaria fue confirmada por el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora y posteriormente ratificado por la Cámara de Apelaciones interviniente. Sin embargo, la representación de la familia de la víctima insiste en revertir esa resolución.

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De esta manera, la imputada continúa en libertad bajo una serie de condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas la obligación de no ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin autorización previa.

En ese marco, la mujer se encuentra imputada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo cometido con exceso en la legítima defensa en contexto de violencia de género”.

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La querella considera que existen elementos suficientes para que permanezca detenida en una cárcel común, mientras que la defensa sostiene la postura que ya fue avalada por dos instancias judiciales.

El crimen de Juan Maximiliano Molina

En paralelo, la causa sigue en etapa de instrucción, recientemente prorrogada por seis meses debido a la realización de pericias pendientes consideradas clave para el proceso.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 23 de noviembre de 2025 en una vivienda de la calle Alfonsina Storni al 2300, en Parque Barón. Allí, efectivos policiales encontraron a Molina sin vida en el pasillo de ingreso de la casa, con heridas de arma blanca.

Desde un primer momento, Laura Ríos sostuvo que actuó en defensa propia ante un ataque de su pareja, versión que luego reiteró en su declaración indagatoria.