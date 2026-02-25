miércoles 25 de febrero de 2026
Escribinos
25 de febrero de 2026
Pedido.

La familia de Fiorito acusada de una muerte por "abandono de persona" pidió arresto domiciliario

Los acusados son el padre y los hermanos de la víctima, a quien habrían "dejado morir" en Fiorito. Pidieron esperar el juicio con prisión domiciliaria.

El caso traminta en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El caso traminta en los Tribunales de Lomas de Zamora.

La familia de Villa Fiorito que será juzgada por "abandono de persona seguido de muerte", pidió cumplir prisión preventiva a la espera del juicio con arresto domiciliario por el deceso de Fabián Cristian Luna, la víctima del caso ocurrido en marzo del año pasado.

Fuentes judiciales informaron que los tres imputados, identíficados como Roberto Transito Luna (60), y sus hijos Gustavo (33) y Sebastián Luna (34), solicitaron el tramite de morigeración de prisión para ser excarcelados. Mientras tanto, la causa avanza y ya tiene tribunal designado para enjuiciar a los tres.

Lee además
Un hombre de nacionalidad dominicana fue detenido en Constitución.
INSÓLITO

Debía cumplir prisión domiciliaria por narco, pero vendía droga en la calle
La joven fue condenada a 14 años de prisión por el crimen de Santiago Alcócer.
SENTENCIA

Crimen de Santiago Alcócer: niegan la prisión domiciliaria a la condenada

Los sujetos procesados son el padre y los hermanos de la víctima, quien, de acuerdo al informe forense, esperaron más de 15 horas en avisar a las autoridades para solicitar asistencia. Durante todo ese tiempo, lo ignoraron e hicieron su vida normal.

El padre del fallecido aseguró a la Policía que Fabián había llegado en estado de ebriedad de trabajar el viernes por la noche y comenzó a romper objetos en la habitación. Según esta versión, él y sus otros dos hijos, uno de ellos sargento de la Policía Local de Lomas, lo redujeron durante un forcejeo y lo inmovilizaron en el suelo, en la antesala del baño.

Durante su declaración a Justicia, los tres imputados aseguraron que pensaron que la víctima "estaba durmiendo", y por eso tardaron tanto en llamar al 911.

Tribunales
Los vecinos de VIlla Fiorito imputados en el caso serán juzgados en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Los vecinos de VIlla Fiorito imputados en el caso serán juzgados en los Tribunales de Lomas de Zamora.

"Abandono de persona" en Villa Fiorito

Para la fiscalía, durante el forcejeo, los detenidos golpearon a Fabián y luego lo dejaron tirado sin prestarle asistencia médica, lo que habría provocado su muerte. En caso de haber actuado rápido, Luna seguramente seguiría con vida. Sin embargo, decidieron ignorarlo, a pesar de que su estado era grave, tras recibir una golpiza.

El trágico hecho sucedió el 8 de marzo pasado cerca de las 22, en un el interior de una casa ubicada en Bernal al 200, donde los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas llegaron al día siguiente.

Pese a que los tres están imputados por el delito de "abandono de persona seguido de muerte", la situación de Sebastián Luna (34) es, en principio, la más complicada, ya que resulta ser agente de la Policía Bonaerense, y por su condición de funcionario público, posee formación en emergencias.

Temas
Seguí leyendo

Debía cumplir prisión domiciliaria por narco, pero vendía droga en la calle

Crimen de Santiago Alcócer: niegan la prisión domiciliaria a la condenada

Atropelló y mató a un jubilado y estuvo prófugo: bronca por la domiciliaria

"El Rey de La Salada" tendrá prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Así quedó el micro que manejaba el chofer de Lomas de Zamora.
Accidente.

Es de Lomas y protagonizó un terrible choque entre un micro y un camión en la ruta

Las más leídas

Te Puede Interesar

El programa incluirá a 5 mil chicos y chicas de Lomas.
Aptos físicos.

Controlan la salud de miles de chicos que practican deportes