La familia de Fiorito acusada de una muerte por "abandono de persona" pidió arresto domiciliario

La familia de Villa Fiorito que será juzgada por " abandono de persona seguido de muerte" , pidió cumplir prisión preventiva a la espera del juicio con arresto domiciliario por el deceso de Fabián Cristian Luna , la víctima del caso ocurrido en marzo del año pasado.

Fuentes judiciales informaron que los tres imputados, identíficados como Roberto Transito Luna (60), y sus hijos Gustavo (33) y Sebastián Luna (34), solicitaron el tramite de morigeración de prisión para ser excarcelados . Mientras tanto, la causa avanza y ya tiene tribunal designado para enjuiciar a los tres .

Los sujetos procesados son el padre y los hermanos de la víctima, quien, de acuerdo al informe forense, esperaron más de 15 horas en avisar a las autoridades para solicitar asistencia. Durante todo ese tiempo, lo ignoraron e hicieron su vida normal.

El padre del fallecido aseguró a la Policía que Fabián había llegado en estado de ebriedad de trabajar el viernes por la noche y comenzó a romper objetos en la habitación. Según esta versión, él y sus otros dos hijos, uno de ellos sargento de la Policía Local de Lomas, lo redujeron durante un forcejeo y lo inmovilizaron en el suelo, en la antesala del baño.

Durante su declaración a Justicia, los tres imputados aseguraron que pensaron que la víctima "estaba durmiendo", y por eso tardaron tanto en llamar al 911.

Tribunales Los vecinos de VIlla Fiorito imputados en el caso serán juzgados en los Tribunales de Lomas de Zamora.

"Abandono de persona" en Villa Fiorito

Para la fiscalía, durante el forcejeo, los detenidos golpearon a Fabián y luego lo dejaron tirado sin prestarle asistencia médica, lo que habría provocado su muerte. En caso de haber actuado rápido, Luna seguramente seguiría con vida. Sin embargo, decidieron ignorarlo, a pesar de que su estado era grave, tras recibir una golpiza.

El trágico hecho sucedió el 8 de marzo pasado cerca de las 22, en un el interior de una casa ubicada en Bernal al 200, donde los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas llegaron al día siguiente.

Pese a que los tres están imputados por el delito de "abandono de persona seguido de muerte", la situación de Sebastián Luna (34) es, en principio, la más complicada, ya que resulta ser agente de la Policía Bonaerense, y por su condición de funcionario público, posee formación en emergencias.