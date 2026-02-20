viernes 20 de febrero de 2026
20 de febrero de 2026
Juicio.

Juzgarán a la familia de Fiorito acusada de una muerte por "abandono de persona"

La muerte de Fabian Luna será llevada a juicio. Los acusados son su padre y sus dos hermanos, acusados del hecho ocurrido en marzo del 2025 en Fiorito.

El supuesto caso de abandono de persona ocurrió en Villa Fiorito.

De acuerdo a la información del caso a la que tuvo acceso La Unión, los imputados serán juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora, que fue sorteado recientemente para estar al frente del debate, aunque todavía falta esperar la fecha.

Semanas atrás, el fiscal José Luis Juárez había solicitado que Roberto Transito Luna (60), y sus hijos Gustavo (33) y Sebastián Luna (34), sean enjuiciados.

Los tres acusados son el padre y los hermanos de la víctima, quien, de acuerdo al informe forense, esperaron más de 15 horas en avisar a las autoridades para solicitar asistencia. Durante todo ese tiempo, lo ignoraron e hicieron su vida normal.

El imputado fue juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora.
La familia de Villa Fiorito será juzgada por el TOC 3 de Lomas de Zamora.

El padre del fallecido aseguró a la Policía que Fabián había llegado en estado de ebriedad de trabajar el viernes por la noche y comenzó a romper objetos en la habitación. Según esta versión, él y sus otros dos hijos, uno de ellos sargento de la Policía Local de Lomas, lo redujeron durante un forcejeo y lo inmovilizaron en el suelo, en la antesala del baño.

Durante su declaración a Justicia, los tres imputados aseguraron que pensaron que la víctima "estaba durmiendo", y por eso tardaron tanto en llamar al 911.

"Abandono de persona" en Villa Fiorito

Para la fiscalía, durante el forcejeo, los detenidos golpearon a Fabián y luego lo dejaron tirado sin prestarle asistencia médica, lo que habría provocado su muerte. En caso de haber actuado rápido, Luna seguramente seguiría con vida. Sin embargo, decidieron ignorarlo, a pesar de que su estado era grave, tras recibir una golpiza.

El trágico hecho sucedió el 8 de marzo pasado cerca de las 22, en un el interior de una casa ubicada en Bernal al 200, donde los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas llegaron al día siguiente.

Pese a que los tres están imputados por el delito de "abandono de persona seguido de muerte", la situación de Sebastián Luna (34) es, en principio, la más complicada, ya que resulta ser agente de la Policía Bonaerense, y por su condición de funcionario público, posee formación en emergencias.

