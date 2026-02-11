Caso Iara Valdez: a dos años del presunto femicidio, todavía no hay fecha de juicio

A casi dos años del presunto femicidio de Iara Valdéz , el juicio contra Alan Javier Bordón , el hombre que era pareja de la joven de 23 años al momento del hecho ocurrido en Ingeniero Budge, todavía no tiene fecha para el inicio de los debates.

Fuentes cercanas al caso consultadas por La Unión , confirmaron que el proceso judicial estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora , cuyos jueces fueron designados meses atrás.

Bordón es el único imputado que tiene la causa, acusado de "homicidio simple con dolo eventual, lesiones leves y lesiones graves, todas en concurso ideal entre sí".

El sujeto que espera ser juzgado había responsabilizado a Iara por el accidente, alegando que ella habría accionado el freno de mano del vehículo momentos antes del siniestro. Sin embargo, las pericias habrían descartado esta versión, al igual que los testigos.

Presunto femicidio de Iara Valdez

El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2024 sobre la calle Virgen de Itatí al 1900, en Ingeniero Buege, donde chocó un Volkswagen Up y un Peugeot, que dejó como saldo varias personas heridas y hospitalizadas. Entre ellos estaba Iara.

El Volkswagen Up en el que viajaban ambos quedó registrado por la cámara de seguridad que aportó un vecino. Las imágenes probarían que la chica intentó bajar del auto antes del choque, pero su novio se lo impidió.

Iara sufrió fuertes golpes que la dejaron gravemente herida. La trasladaron de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, donde lamentablemente no pudieron salvarle la vida.