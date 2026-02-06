viernes 06 de febrero de 2026
Pendiente.

Femicidio de Daniela Sosa: la pericia clave que necesita la Justicia para juzgar al detenido

La fiscalía aguarda un informe pericial considerado fundamental para avanzar en la investigación. Mientras tanto, el acusado está detenido con preventiva.

Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley.

La investigación por el femicidio de Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley el 1º de enero pasado, carece de los resultados de una pericia pendiente que es considerada clave por la fiscalía para avanzar en el caso antes de juzgar al detenido.

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que la UFI 9 de Lomas de Zamora espera el informe pericial del arma de fuego secuestrada en poder del acusado durante su arresto, para así poder pedir la elevación a juicio.

Según precisaron a este medio, uno de los puntos principales que busca determinar la Justicia es si el revólver calibre .32 incautado por la Policía es apto para el disparo. Sin embargo, también necesitan confirmar si "hay numeración visible, si tiene pedido de secuestro y si el proyectil es compatible con lo que se extrajo del cuerpo de la víctima, entre otras cosas", detallaron.

Mientras tanto, el imputado está detenido, con prisión preventiva otorgada por el juez de Garantías 5 de Lomas de Zamora, Matías Ocampo, y podría ir a la cárcel hasta ser enjuiciado.

Daniela Sosa
Daniela Sosa, la mujer de 32 años baleada en Temperley.

Identificado como Ricardo Cardozo, el supuesto femicida de 30 años era pareja de la víctima, con quien habría comenzado una relación pocas semanas antes del crimen.

Luego de confirmarse el fallecimiento de Daniela, quien agonizó varios días en el Hospital Gandulfo, el hombre pasó a ser acusado de "homicidio agravado por el vínculo".

El femicidio de Daniela Sosa

El 1° de enero pasado, en horas de la mañana, Daniela Sosa fue hallada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza. Allí, los efectivos policiales acudieron y confirmaron la presencia de la víctima, con un impacto de bala en el cuello.

La mujer de 32 años estuvo internada en el Hospital Gandulfo, donde luchó por su vida hasta la madrugada del lunes 5 de enero, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento.

