Los juicios por asesinatos más importantes en Lomas de Zamora en este 2026

Los Tribunales de Lomas de Zamora , epicentro de algunos de los juicios más esperados.

Una vez concluida la feria judicial, las diferentes salas de los Tribunales de Lomas de Zamora serán el escenario de los juicios más esperados en materia criminal: los asesinatos más impactantes de la zona serán resueltos durante el transcurso de este 2026. A continuación, los casos que ya atraviesan su instancia final.

Mató a tiros a su suegro : Javier Alejandro Toscano González, el hombre que está detenido por el crimen de su suegro , Claudio Lencinas , será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora , aunque todavía no hay una fecha confirmada para el inicio de los debates.

Caso Sergio Avalos : el hombre detenido por el crimen de Sergio Daniel Ávalos , asesinado a puñaladas durante un robo en Villa Fiorito , será llevado a juicio por el sangriento hecho sucedido en diciembre del 2024. Será el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora el encargado de juzgar a Dairon Adrián Alfonzo Barrionuevo , alías "Pirulo".

Padrastro asesinado en Santa Marta : el hombre que fue detenido en abril del 2025 por el crimen de su padrastro , será llevado a juicio por el hecho ocurrido a fines de marzo pasado, en el barrio de Santa Marta .

Doble asesinato por el volumen de la música: José Antonio Ratti, acusado de asesinar a tiros a Verónica Aguirre y su hijo, Damián Belizan, tenía fecha para ser juzgado meses atrás por el doble crimen en Villa Fiorito. Sin embargo, hubo varios idas y vueltas en la causa y el juicio todavía no tiene fecha de juicio confirmada.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas. Las salas de los Tribunales de Lomas donde se desarrollaran los juicios más trascendentales.

Joven fallecido durante un partido de futbol: la fiscalía al frente del caso Brandon Luna, el joven que murió en un partido de fútbol en Villa Fiorito el 6 de junio pasado, ya pidió la elevación a juicio de la causa, para juzgar al acusado, que sigue libre mientras tanto.

Crimen del Sargento Cancino: Alexis Emanuel Cancino, efectivo de la Policía Bonaerense, fue asesinado por delincuentes que lo asaltaron en febrero pasado en Ingeniero Budge. Los tres acusados serán llevados a juicio, uno de los cuales era menor de edad al momento del hecho.

Los juicios por femicidio en Lomas de Zamora

Candela Azoya: a un año del crimen de Candela Azoya, la joven encontrada descuartizada en las vías de la estación Kilómetro 34 del ramal Temperley-Haedo, la fiscalía a cargo de la investigación pidió juzgar a los tres detenidos por el macabro hecho descubierto en noviembre del 2024.

Malena Soto: el exfutbolista detenido por el femicidio de Malena Soto será juzgado a partir del 26 de marzo de 2026 en un juicio que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora por el crimen ocurrido en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge, en enero pasado.

Iara Valdez: las autoridades judiciales a cargo del juicio por el presunto femicidio de Iara Valdez ya tiene jueces designados para juzgar al exnovio de la joven fallecida tras un choque ocurrido en Ingeniero Budge. Será el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora el encargado de enjuiciar al imputado, que era pareja de la víctima.