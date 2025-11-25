Fiorito: resolverán un juicio por un abuso sexual ocurrida hace 10 años

El juicio por el presunto abuso sexual en Fiorito se desarrolla en los Tribunales de Lomas de Zamora .

Un hombre es juzgado por un caso de abuso sexual de su hija, denunciado hace más de 10 años en Fiorito : luego de varias idas y vueltas en el desarrollo de la investigación, el juicio entra esta semana en su recta final.

Según pudo averiguar La Unión , los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora convocaron a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 27 de noviembre, fecha en la que se esperan los alegatos de las partes.

Uno de los testimonios más importantes del proceso judicial fue el de la víctima, que ahora tiene 16 años, y que durante su declaración, sostuvo que habría sido abusada por su padre, tal como consta en la denuncia .

Meses atrás, por medio de una carta, pidió ser escuchada por la Justicia . "Ya pasaron 10 años, pero lo recuerdo como si lo hubiera vivido ayer. Esa pesadilla que me sigue atormentando con miles de recuerdos que no puedo olvidar", señaló en una parte del escrito.

Carta-abuso La menor que habría sido abusada en Fiorito declaró en el juicio.

"Acá la única que tiene la verdad soy yo, y por eso quiero ser escuchada. Hoy tengo 15 años y quiero hablar, estoy dispuesta a hacer lo que sea para obtener justicia", manifestó en septiembre del año pasado.

El caso de abuso denunciado en Fiorito

La madre de la menor denunció en 2015 que su hija, que tenía 5 años, fue abusada sexualmente por su padre. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la grave acusación, la causa estuvo estancada durante años.

En septiembre de 2023, el fiscal Sebastián Bisquert, de la UFI 9 de Lomas de Zamora solicitó la detención del imputado. No obstante, esto no ocurrió y llegó libre al juicio.