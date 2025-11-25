jueves 27 de noviembre de 2025
Escribinos
25 de noviembre de 2025
Tribunales.

Fiorito: resolverán un juicio por un abuso sexual ocurrida hace 10 años

La víctima, que ahora es adolescente, declaró esta semana y se esperan los alegatos.

El juicio por el presunto abuso sexual en Fiorito se desarrolla en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El juicio por el presunto abuso sexual en Fiorito se desarrolla en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Un hombre es juzgado por un caso de abuso sexual de su hija, denunciado hace más de 10 años en Fiorito: luego de varias idas y vueltas en el desarrollo de la investigación, el juicio entra esta semana en su recta final.

Lee además
El hombre había pedido un juicio abreviado.
INDIGNACIÓN

Temen que un detenido por abuso sexual pida ser deportado a Bolivia
El acusado sigue libre.
CUÑADO ABUSADOR

Temen la fuga de un joven acusado de abuso sexual de su cuñada en Fiorito

Uno de los testimonios más importantes del proceso judicial fue el de la víctima, que ahora tiene 16 años, y que durante su declaración, sostuvo que habría sido abusada por su padre, tal como consta en la denuncia.

Meses atrás, por medio de una carta, pidió ser escuchada por la Justicia. "Ya pasaron 10 años, pero lo recuerdo como si lo hubiera vivido ayer. Esa pesadilla que me sigue atormentando con miles de recuerdos que no puedo olvidar", señaló en una parte del escrito.

Carta-abuso
La menor que habría sido abusada en Fiorito declaró en el juicio.

La menor que habría sido abusada en Fiorito declaró en el juicio.

"Acá la única que tiene la verdad soy yo, y por eso quiero ser escuchada. Hoy tengo 15 años y quiero hablar, estoy dispuesta a hacer lo que sea para obtener justicia", manifestó en septiembre del año pasado.

El caso de abuso denunciado en Fiorito

La madre de la menor denunció en 2015 que su hija, que tenía 5 años, fue abusada sexualmente por su padre. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la grave acusación, la causa estuvo estancada durante años.

En septiembre de 2023, el fiscal Sebastián Bisquert, de la UFI 9 de Lomas de Zamora solicitó la detención del imputado. No obstante, esto no ocurrió y llegó libre al juicio.

Temas
Seguí leyendo

Temen que un detenido por abuso sexual pida ser deportado a Bolivia

Temen la fuga de un joven acusado de abuso sexual de su cuñada en Fiorito

Condenaron a 18 años de prisión a un pastor de Lomas por abuso sexual

Temperley: detienen a un adolescente que estaba prófugo por abuso sexual

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El accidente ocurrió dentro de la estación de Lomas de Zamora.
Conmoción.

Una mujer fue atropellada por el tren en Lomas y sobrevivió de milagro

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gimena Accardi, cerca de un rapero.  video
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos