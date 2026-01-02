Murió tras un golpe en un partido de fútbol en Fiorito, y ahora piden juzgar al acusado

La fiscalía al frente del caso Brandon Luna , el joven que murió en un partido de fútbol en Villa Fiorito el 6 de junio pasado, pidió la elevación a juicio de la causa, para juzgar al acusado, que sigue libre mientras tanto.

Fuentes judiciales indicaron a La Unión que si el imputado será sentado en el banquillo de los procesados o no, depende de la decisión de Gustavo Caig , juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora .

Crimen. Ya tiene fecha el juicio por el femicidio de la joven asesinada en un hotel alojamiento

El hecho fue calificado como "homicidio con dolo eventual", delito con el que se acusa a una persona que actuó sin intención de matar, pero que a pesar de ser consciente del daño mortal que puede causar en la otra persona, sigue adelante con su acción.

La UFI 10 de Lomas, especializada en "homicidios culposos" llegó a esa conclusión tras los resultados de la autopsia del cuerpo de la víctima, y la declaración de cuatro personas que aportaron su testimonio en la investigación. Sin embargo, el magistrado interviniente desestimó el pedido de arresto.

Ahora, la Justicia deberá develar si se trató de un accidente, o de un golpe intencional del rival, tal como sostienen los familiares de Brandon.

Brandon Luna, el joven que falleció por un fuerte golpe en la cabeza durante un partido. Brandon Luna, murió en un partido de fútbol en Fiorito.

Murió en un partido de futbol

El trágico episodio ocurrió el pasado 6 de junio en el ubicado en la calle Antonio Filardi 1801, donde Brandon quedó inconsciente, fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de las graves heridas internas provocadas por el impacto.

Desde la institución, a través de un comunicado, señalaron que "en acciones del juego, dos chicos se chocan muy fuerte" y que "uno de ellos cae y se golpea contra el piso con tal mala suerte de caer de cabeza, creándose una grave lesión cerebral".

La versión de la familia de Brandon Luna

Lejos de conformarse con esa teoría, la familia de la víctima hizo una presentación formal para que se investigue una posible provocada por el golpe intencional de un jugador rival, en medio del desarrollo del encuentro deportivo.

A través de Facebook, un allegado comentó que lo que le ocurrió a Brandon "fue intencional, no un choque como dicen" y describió cómo fue la lesión fatal: "Le pega una patada en la cara a Brandon con tal brutalidad que cae al piso inconsciente. Y el golpe le produce un daño cerebral y él pierde la vida. Acá no fue cuestión de mala suerte sino de una mala persona".