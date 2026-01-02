viernes 02 de enero de 2026
Escribinos
2 de enero de 2026
Fecha especial.

Este sábado, domingo y lunes hay libre estacionamiento en Lomas de Zamora por Reyes

El Municipio habilitó el libre estacionamiento en los centros comerciales de Lomas de Zamora este sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero por el Día de Reyes.

Podrán dejar los vehículos en calles céntricas de Lomas de Zamora sin inconvenientes.

Podrán dejar los vehículos en calles céntricas de Lomas de Zamora sin inconvenientes.

Lee además
Julián Rodríguez Vuotto confirmado como segundo refuerzo de Los Andes.
Se arma el Milrayitas.

Los Andes confirmó a su segundo refuerzo para el inicio de la Primera Nacional
El crimen en Parque Barón es investigado por la UFI 9 de Lomas de Zamora.
Preventiva.

Mató a puñaladas a su pareja "en defensa propia", pero seguirá presa

A raíz de gestiones realizadas por la Cámara de Comercio, la medida para facilitar la circulación y favorecer las compras en comercios locales. Las personas podrán dejar sus vehículos en calles céntricas sin inconvenientes, respetando siempre los espacios de carga y descarga, rampas, paradas de colectivos, entrada/salidas de garage, los lugares para personas con discapacidad y las bicisendas.

Cientos de vecinos se acercaron este sábado a tomarse la presión y también a recibir su botella de agua para hacerle frente a las temperaturas. También les informaron a los vecinos cuáles son los riesgos del calor y cómo cuidarse, y los nuevos servicios de salud del Municipio a través de Telemedicina Lomas, un sistema gratuito que le permite a la comunidad realizar consultas médicas de forma virtual.

Temas
Seguí leyendo

Los Andes confirmó a su segundo refuerzo para el inicio de la Primera Nacional

Mató a puñaladas a su pareja "en defensa propia", pero seguirá presa

Finde en Lomas: Todos Tus Muertos y la movida local

Más de 7 mil vecinos de Lomas hicieron deportes gratuitos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El incendio ocurrido en Parque Barón destruyó la casa casi por completo.
Solidaridad.

Perdió todo en un incendio y necesita la ayuda de los vecinos para volver a empezar

Las más leídas

Te Puede Interesar

El dólar blue venía en aumento desde hace unos días.
En alza.

El dólar blue subió a $1.530 en el primer día de las nuevas bandas cambiarias