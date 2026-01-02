Este sábado, domingo y lunes hay libre estacionamiento en Lomas de Zamora por Reyes

Podrán dejar los vehículos en calles céntricas de Lomas de Zamora sin inconvenientes.

Se viene la última de las fechas más importantes para Lomas de Zamora: el Día de los Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero, pero que se vive con intensidad los días previos, sobre todo el 5, que es el gran día del histórico desfile que este año cumple 95 años.

Para que los vecinos puedan hacer sus compras más cómodos y puedan participar del desfile, el Municipio habilitó el libre estacionamiento en los centros comerciales de Lomas de Zamora, al igual que lo hizo en Navidad y Año Nuevo. En esta oportunidad, la medida rige este sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero.

A raíz de gestiones realizadas por la Cámara de Comercio, la medida para facilitar la circulación y favorecer las compras en comercios locales. Las personas podrán dejar sus vehículos en calles céntricas sin inconvenientes, respetando siempre los espacios de carga y descarga, rampas, paradas de colectivos, entrada/salidas de garage, los lugares para personas con discapacidad y las bicisendas.

Puesto de hidratación en el centro comercial de Lomas de Zamora En medio del calor extremo y entre las compras de Navidad y Año Nuevo, el Municipio montó una posta de salud y un punto de hidratación en Laprida y España, en el corazón del centro comercial lomense que por estos días tiene mucha circulación de gente.

Cientos de vecinos se acercaron este sábado a tomarse la presión y también a recibir su botella de agua para hacerle frente a las temperaturas. También les informaron a los vecinos cuáles son los riesgos del calor y cómo cuidarse, y los nuevos servicios de salud del Municipio a través de Telemedicina Lomas, un sistema gratuito que le permite a la comunidad realizar consultas médicas de forma virtual.

