La Plaza Espora de Temperley fue el escenario de un gran brindis solidario de Navidad

Más de 40 personas en situación de calle participaron del tradicional brindis previo a la Nochebuena y la Navidad organizado por la ONG No Seas Pavote de Lomas en la Plaza Espora de Temperley. Fue un momento en unión y en compañía del otro.

Todos los años, la ONG local que se encarga de estar en permanente contacto con los sectores más vulnerables y olvidados, realiza este tipo de brindis que adelantaron que se repetirá en la tarde del 31. "La iniciativa apunta a crear un momento para las personas que no tienen un hogar donde pasar las Fiestas y gracias a los integrantes del Centro Barrial Tinku de Llavallol que cocinan especialmente para la ocasión es que organizamos esta jornada que suele ser multitudinaria", explicó el fundador de No Seas Pavote, Sebastián Ferrero .

Lo que hacen en esta fecha tan especial es instalar una mesa en el centro de la plaza que queda justo frente a la estación de Temperley y allí comparten budines, pan dulce, gaseosas para brindar. "Charlar, escuchar al otro y que sientan que no están solos es el objetivo central de estos encuentros que lo hacemos tanto el 24 como el 31 a las 18", detalló Ferraro.

Por eso el miércoles próximo, nuevamente van a instalar la mesa para recibir a las personas en situación de calle y a toda persona que no tenga con quien recibir el año nuevo. Si bien, el encuentro arranca alrededor de las 18, adelantaron que el brindis siempre concluye cerca de las 20 para dejar la plaza limpia y libre. Además, los integrantes de No Seas Pavote, luego se trasladan hasta Tinku en Llavallol para compartir la cena con quienes forman parte de esa casa solidaria que recibe a hombres que no tienen un hogar donde vivir.

El brindis en Temperley es una de las formas de "humanizar la calle"

La ONG No Seas Pavote tiene como uno de sus objetivos centrales "humanizar la calle" a través de la creación y organización de espacios para esos sectores que son olvidados por la sociedad y que son los más vulnerados. "Apuntamos a ser mejores personas entre nosotros y con los otros", dijo Ferraro y agregó: "No debemos naturalizar que haya personas en situación de calle, ellos no son parte del paisaje, son seres humanos que la están pasando mal".

Bajo ese lema de "humanizar la calle", la institución lomense creó distintos lugares de ayuda social, justamente para esos sectores: cuentan con el Centro Barrial Tinku, la Casa de Mujeres y Niños Teresita, la Casa de Niños Guadalupe, el espacio para adolescentes Nuestra Señora de Luján, el Proyecto Comunitario Manuel y Vicente, la Cooperativa de trabajo Wenceslao Pedernera y el espacio para personas LGTBI+ en situación de vulnerabilidad Centro Barrial Magdalena. Además, este año incorporaron el nuevo espacio de Rodolfo Kusch, Casa Restaurativa y de Salud Mental.

Los que quieran participar de este tradicional brindis el miércoles próximo, pueden acercarse directamente después de las 18. "Los esperamos a todos, es necesario estar en la calle porque a través del encuentro amoroso de ambas partes se transforma la vida y la sociedad", concluyó Ferrero.