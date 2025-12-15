lunes 15 de diciembre de 2025
Italia y Argentina, unidas.

La comunidad italiana de Lomas celebró fin de año con un brindis multitudinario

La Agencia Consular de Italia en Lomas despidió el año el Salón Dorado de la Sociedad Italiana Unión y Estrella con la proyección de un film y el tradicional cóctel con 200 personas.

El Salón Dorado de la Sociedad Italiana Unión y Estrella de Lomas recibió a una gran cantidad de vecinos.

El Salón Dorado de la Sociedad Italiana Unión y Estrella de Lomas recibió a una gran cantidad de vecinos.

La Agencia Consular de Italia en Lomas despidió el año con un brindis en el que participaron alrededor de 200 vecinos. Hubo palabras de autoridades, balances a modo de cierre anual, la proyección de una película y el tradicional cóctel comunitario, ya con vistas a un arduo trabajo en 2026.

Ante la presencia de autoridades locales e italianas, el evento (que se hizo en el Salón Dorado de la Sociedad Italiana Unión y Estrella de Lomas) contó con el saludo del Cónsul de Italia en Buenos Aires, Lorenzo Conti, y con la presentación del Agente Consular Massimo Palozzi, quien expuso ante los asistentes del balance del 2025 con un detallado informe sobre las tareas desarrolladas por el consulado, tanto en el área de trámites y servicios como en la de iniciativas culturales y de la promoción de Italia en el mundo.

Italia, presente en Lomas y zona Sur

En la actualidad, son más de 62.000 los italianos residentes en los siete distritos que forman parte de la circunscripción (Lomas, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Presidente Perón y San Vicente).

En la actualidad, son más de 62.000 los italianos residentes en los siete distritos que forman parte de la circunscripción consular.

Seguidamente a las palabras de Palozzi se proyectó la película “Il giorno della civetta” (El día de la lechuza), un film policial basado en una novela del reconocido escritor italiano Leonardo Sciascia, que cuenta entre sus protagonistas a la inolvidable Claudia Cardinale, quien dejó este mundo terrenal hace casi dos meses.

Los vecinos de Lomas disfrutaron de la proyección de una película.

Los vecinos de Lomas disfrutaron de la proyección de una película.

Al finalizar la película, los 200 invitados compartieron un cóctel que funcionó como espacio de encuentro y celebración, en el que se destacaron los saludos y los deseos de un nuevo año próspero. El brindis de fin de año selló una jornada marcada por la identidad italiana, el agradecimiento a la comunidad y la expectativa de continuar fortaleciendo, durante 2026, la unión entre dos países fraternos como Italia y Argentina.

Los 200 invitados compartieron un cóctel que funcionó como espacio de encuentro y celebración, en el que se destacaron los saludos y los deseos de un nuevo año próspero.

Lomas, cuna de hermandad

Palozzi aprovechó la oportunidad para agradecerle a todas las instituciones y asociaciones italianas de la circunscripción consular por el trabajo cotidiano que realizan ya que son “fundamentales para mantener vivos los lazos entre Italia y Argentina”.

El Agente Consular, Massimo Palozzi, brindó unas emotivas palabras durante el encuentro.

El Agente Consular, Massimo Palozzi, brindó unas emotivas palabras durante el encuentro.

Para finalizar, agregó: “En ocasión de la Fiesta de la República Italiana, el Honorable Concejo Deliberante de Lomas me concedió el honor de participar en una sesión dedicada a esta fecha, después de haber aprobado el año pasado la ordenanza con la cual se proclama al 2 de junio como ‘Día de la República Italiana’ y al 3 de junio como ‘Día de los Emigrados Italianos’. Ese gesto, sumado a la ceremonia de izamiento de la bandera en la renovada Plaza de Los Italianos, son iniciativas que evidencian una cooperación institucional intensa y eficaz”.

