Adiós al 2025.

Despiden el año en Lomas con una mateada y una feria de emprendedores navideña

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas prepara una jornada especial con el objetivo de continuar cerca de los emprendedores y los vecinos.

Por Diario La Unión
La institución de Lomas se prepara para despedir el 2025 junto a los vecinos que los acompañaron a lo largo del año.

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas se prepara para despedir el 2025 cerca de los vecinos: el jueves 18 de diciembre harán la última mateada del año, mientras que el 20 de diciembre realizarán una feria de emprendedores especial por Navidad.

Norberto Giambuzzi, presidente del Centro de Jubilados Nuestra Amistad, charló con este medio y explicó que la mateada, un espacio pensado para la alegría y diversión de los adultos mayores, comenzará a partir de las 15.30, mientras que la feria de emprendedores se hará de 16 a 20. Ambos eventos se llevarán a cabo en la sede de la institución, la cual está ubicada en Díaz Vélez 368, con entrada libre y gratuita.

Encuentro y camaradería en el corazón de Lomas

Además de charlas, risas y anécdotas, la mateada contará con la presencia del doctor Luis Fuentes, quien dictará una charla que estará centrada en la importancia de la hidratación en los adultos mayores, teniendo en cuenta la llegada del verano.

La mateada, un clásico que se sostuvo mes a mes en la institución lomense.

Como si eso fuera poco, se festejarán los cumpleaños de las personas que hayan cumplido un año más de vida durante diciembre. Todo mientras se comparten mates, gaseosas y exquisiteces aportadas por los propios asistentes.

Por otra parte, la institución lomense decidió realizar una feria de emprendedores con motivo de la Navidad con el objetivo de ayudar a los artesanos locales a difundir sus proyectos y a generar un ingreso a partir de las ventas: allí los vecinos se van a topar con un amplio abanico de puestos y aprovechar para adquirir los regalos de Papá Noel.

Los emprendedores de Lomas tendrán la posibilidad de aprovechar una nueva feria en Lomas.

“La feria surgió a pedido de los propios emprendedores, quienes nos insistieron para poder realizar una última fecha en 2025. Por supuesto que accedimos: ojalá muchos vecinos se acerquen y disfruten de los stands, donde muchos de ellos estarán ofreciendo productos navideños”, indicó Giambuzzi.

"La feria surgió a pedido de los propios emprendedores, quienes nos insistieron para poder realizar una última fecha en 2025. Por supuesto que accedimos: ojalá muchos vecinos se acerquen y disfruten de los stands, donde muchos de ellos estarán ofreciendo productos navideños", indicó Giambuzzi.

Con espíritu solidario y comunitario, el Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas cierra el año apostando al encuentro, el acompañamiento y el impulso al trabajo local, con el deseo de seguir creciendo de cara al 2026.

