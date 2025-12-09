Despiden el año en Lomas con una mateada y una feria de emprendedores navideña

La institución de Lomas se prepara para despedir el 2025 junto a los vecinos que los acompañaron a lo largo del año.

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas se prepara para despedir el 2025 cerca de los vecinos: el jueves 18 de diciembre harán la última mateada del año, mientras que el 20 de diciembre realizarán una feria de emprendedores especial por Navidad.

Norberto Giambuzzi , presidente del Centro de Jubilados Nuestra Amistad , charló con este medio y explicó que la mateada, un espacio pensado para la alegría y diversión de los adultos mayores, comenzará a partir de las 15.30, mientras que la feria de emprendedores se hará de 16 a 20. Ambos eventos se llevarán a cabo en la sede de la institución, la cual está ubicada en Díaz Vélez 368, con entrada libre y gratuita .

Además de charlas, risas y anécdotas, la mateada contará con la presencia del doctor Luis Fuentes , quien dictará una charla que estará centrada en la importancia de la hidratación en los adultos mayores, teniendo en cuenta la llegada del verano .

Como si eso fuera poco, se festejarán los cumpleaños de las personas que hayan cumplido un año más de vida durante diciembre. Todo mientras se comparten mates, gaseosas y exquisiteces aportadas por los propios asistentes.

Por otra parte, la institución lomense decidió realizar una feria de emprendedores con motivo de la Navidad con el objetivo de ayudar a los artesanos locales a difundir sus proyectos y a generar un ingreso a partir de las ventas: allí los vecinos se van a topar con un amplio abanico de puestos y aprovechar para adquirir los regalos de Papá Noel.

475808326_1351889909557453_2068748277756267895_n Los emprendedores de Lomas tendrán la posibilidad de aprovechar una nueva feria en Lomas.

“La feria surgió a pedido de los propios emprendedores, quienes nos insistieron para poder realizar una última fecha en 2025. Por supuesto que accedimos: ojalá muchos vecinos se acerquen y disfruten de los stands, donde muchos de ellos estarán ofreciendo productos navideños”, indicó Giambuzzi.

Con espíritu solidario y comunitario, el Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas cierra el año apostando al encuentro, el acompañamiento y el impulso al trabajo local, con el deseo de seguir creciendo de cara al 2026.