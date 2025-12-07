Desembarca este verano en Mar del Plata la experiencia inmersiva "Love Up!"

"Love Up!" llega a Mar del Plata.

“Love Up!” , definida como la primera experiencia inmersiva e interactiva que combina entretenimiento, arte y tecnología en un recorrido diseñado e ideal para todas las edades, se prepara para su llegada este verano a la ciudad de Mar del Plata.

Abrirá sus puertas desde el 18 de diciembre en el histórico NH Gran Hotel Provincial y promete convertirse en uno de los planes más atractivos de la temporada.

Con un despliegue visual y sensorial sin precedentes, “Love up!” ofrecerá un recorrido por 17 salas temáticas, mundos de fantasía, instalaciones interactivas, túneles de luz, experiencias sonoras, visuales, táctiles, espectáculos de realidad virtual y una gigantesca piscina de pelotas transparente, parte del espacio conocido como Reino Inflable, que incluye más de 120.000 pelotas.

La edición 2026 llega a Mar del Plata con experiencias completamente nuevas, como El Jardín de los Corazones Luminosos, la Experiencia de Video Mapping y los Globos Voladores, entre otras sorpresas exclusivas para esta temporada.

image "Love Up!" desembarca en Mar del Plata.

Las salas que estarán este verano en Mar del Plata

Inflables de Colores: un camino vibrante y fotogénico lleno de energía.

Túnel de las Medusas: una pasarela entre medusas iluminadas que generan un clima mágico.

Pixel Mapping: proyecciones digitales que convierten el espacio en un universo futurista.

Sala de los Espejos: luces colgantes y reflejos infinitos para fotos deslumbrantes.

Reino Fungi: un bosque encantado de hongos gigantes y mariposas luminosas.

Ola de Luz: más de 1.100 luces suspendidas que envuelven al visitante en una coreografía hipnótica.

Además, quienes busquen una aventura tecnológica podrán disfrutar del sector de Realidad Virtual, con lentes y experiencias desarrolladas especialmente para el universo.

Tras el éxito de “Viven Dinosaurios” en el NH Gran Hotel Provincial LOVE UP! se instala ahora como la gran propuesta inmersiva del verano en la ciudad, presentado por Arriba el Telón y Aurea Exhibitions LTD.