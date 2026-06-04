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4 de junio de 2026
Va de retro.

El cruce de Diego Maradona y José Sanfilippo en el Equipo de Primera: "Lástima a nadie, maestro"

José Sanfilippo, que falleció a los 91 años, protagonizó una recordada discusión con Diego Maradona en el programa de Fernando Niembro.

El recordado cruce de Diego Maradona y José Sanfilippo.&nbsp;

El recordado cruce de Diego Maradona y José Sanfilippo. 

El programa, que fue un furor en fines de los '90 y principios del 2000, se basaba en fuertes polémicas y con la presencia en el estudio de destacadas figuras del fútbol argentino.

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En una de las emisiones, José Sanfilippo está en medio de una encendida discusión con Héctor Veira y Oscar Ruggeri, hasta que Diego Maradona tomó la palabra.

"No, no, creo que lástima no se le tiene a nadie maestro, pelealo, tenele bronca, pero lástima... a nadie", disparó Diego Maradona en defensa de Oscar Ruggeri.

La frase, que quedó recordada como “lastima a nadie, maestro”, quedó en la cultura popular y se usa habitualmente, incluso en las redes sociales.

El cruce con Carlos Bilardo y Sergio Goycochea

En Tiempo Nuevo, el programa que conducía Bernardo Neustadt junto Mariano Grondona, se produjo una fuerte discusión entre José Sanfilippo y Carlos Bilardo, cuando el primero criticó duramente al exarquero de la Selección Argentina Sergio Goycochea, tras el 0-5 a favor de Colombia.

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"Usted, pibe, recibió en los dos partidos contra Colombia cuatro goles en el mismo lugar. Las jugadas fueron sobre la izquierda, amague a la izquierda, corte hacia adentro y le metieron las cuatro pelotas en el mismo palo. Ellos siempre le amagaron y usted se comió todos los amagues", le dijo José Sanfilippo ante un inmutable Sergio Goycochea.

Carlos Salvador Bilardo apareció en cámara para defender a quien había sido su arquero en el Mundial de Italia 1990. "No estoy de acuerdo con Sanfilippo. ¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea? ¿Quién es?. Vos (mirando a Goyco) te tenés que levantar y te tenés que ir", afirmó el DT.

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