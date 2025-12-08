Despiden el año en Lomas a pura música y con amigos

Lomas fomenta el tango en distintos espacios culturales.

El ciclo tanguero “Punto Milonga” de Lomas se prepara para cerrar el año con un encuentro especial que combinará música y amistad. Este domingo 14 de diciembre, los vecinos podrán disfrutar de un evento lleno de tango, pero también acompañado de un almuerzo para despedir, entre todos, el 2025. Las entradas ya están a disposición para ser reservadas.

El profesor lomense Daniel Cruz, quien está a cargo de la organización del evento, dialogó con el Diario La Unión y explicó que el último “Punto Milonga” será especial ya que los amantes del tango van a poder disfrutar, además de la pista para bailar grandes clásicos del género, de un asado de camaradería. El evento se llevará a cabo en el club Pescadores de Lomas, que tiene su sede situada en Díaz Vélez 76 (entre Gorriti y Laprida).

c168e049-b538-42df-a4c2-544a18e3f7bd "Punto Milonga" ya es un clásico en Lomas. Almuerzo y baile en Lomas “La idea es cerrar un año milonguero de otra forma, con un gran festejo y rodeados de todos los amigos que nos acompañaron durante estos meses”, explicó Daniel. Por eso, la jornada arrancará con un almuerzo bien completo: asado, chorizo, pollo, ensalada de lechuga y tomate, pan y ensalada de frutas de postre, además de una bebida por persona. La tarjeta tendrá un valor de $18.00: las reservas ya pueden realizarse al 1131727626, con fecha límite de confirmación hasta el sábado 13 de diciembre.

Tras compartir la mesa, la celebración seguirá con una milonga que se extenderá hasta las 17.30, la cual estará abierta a todos los que quieran despedir el año bailando y disfrutando de grandes clásicos del tango. La participación a la milonga tiene un costo adicional de $2.000, a la cual se puede acceder si incluso si no se desea participar del almuerzo previo. db3d7c61-e6bc-4eee-b8e3-5f87465b06cf La milonga es apta para todos los vecinos de Lomas. “Es un encuentro para disfrutar con familiares o amigos y para invitar a quienes quieran empezar el 2026 a todo ritmo”, cerró Cruz, que durante todo el año sostuvo este espacio cultural que ya es un clásico para los amantes del tango en Lomas.

