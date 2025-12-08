lunes 08 de diciembre de 2025
Escribinos
8 de diciembre de 2025
El 14 de diciembre.

Despiden el año en Lomas a pura música y con amigos

Los vecinos de Lomas podrán disfrutar del ciclo tanguero "Punto Milonga", con un almuerzo y una pista para bailar grandes clásicos del tango. Las entradas ya se pueden reservar.

Lomas fomenta el tango en distintos espacios culturales.
Lomas fomenta el tango en distintos espacios culturales.

El ciclo tanguero “Punto Milonga” de Lomas se prepara para cerrar el año con un encuentro especial que combinará música y amistad. Este domingo 14 de diciembre, los vecinos podrán disfrutar de un evento lleno de tango, pero también acompañado de un almuerzo para despedir, entre todos, el 2025. Las entradas ya están a disposición para ser reservadas.

El profesor lomense Daniel Cruz, quien está a cargo de la organización del evento, dialogó con el Diario La Unión y explicó que el último “Punto Milonga” será especial ya que los amantes del tango van a poder disfrutar, además de la pista para bailar grandes clásicos del género, de un asado de camaradería. El evento se llevará a cabo en el club Pescadores de Lomas, que tiene su sede situada en Díaz Vélez 76 (entre Gorriti y Laprida).

Lee además
El Polaco, en Lomas de Zamora.
Recomendados.

Finde en Lomas de Zamora: El Polaco, Ingrid Pelicori y Pablo Cordonet
Otermín presentó las nuevas propuestas formativas para el próximo ciclo lectivo en Lomas. 
A cargo del Municipio.

Lomas: amplían la oferta de carreras, cursos y talleres gratuitos
c168e049-b538-42df-a4c2-544a18e3f7bd

"Punto Milonga" ya es un clásico en Lomas.

Almuerzo y baile en Lomas

“La idea es cerrar un año milonguero de otra forma, con un gran festejo y rodeados de todos los amigos que nos acompañaron durante estos meses”, explicó Daniel. Por eso, la jornada arrancará con un almuerzo bien completo: asado, chorizo, pollo, ensalada de lechuga y tomate, pan y ensalada de frutas de postre, además de una bebida por persona. La tarjeta tendrá un valor de $18.00: las reservas ya pueden realizarse al 1131727626, con fecha límite de confirmación hasta el sábado 13 de diciembre.

La idea es cerrar un año milonguero de otra forma, con un gran festejo y rodeados de todos los amigos que nos acompañaron durante estos meses La idea es cerrar un año milonguero de otra forma, con un gran festejo y rodeados de todos los amigos que nos acompañaron durante estos meses

Tras compartir la mesa, la celebración seguirá con una milonga que se extenderá hasta las 17.30, la cual estará abierta a todos los que quieran despedir el año bailando y disfrutando de grandes clásicos del tango. La participación a la milonga tiene un costo adicional de $2.000, a la cual se puede acceder si incluso si no se desea participar del almuerzo previo.

db3d7c61-e6bc-4eee-b8e3-5f87465b06cf
La milonga es apta para todos los vecinos de Lomas.

La milonga es apta para todos los vecinos de Lomas.

“Es un encuentro para disfrutar con familiares o amigos y para invitar a quienes quieran empezar el 2026 a todo ritmo”, cerró Cruz, que durante todo el año sostuvo este espacio cultural que ya es un clásico para los amantes del tango en Lomas.

Temas
Seguí leyendo

Finde en Lomas de Zamora: El Polaco, Ingrid Pelicori y Pablo Cordonet

Lomas: amplían la oferta de carreras, cursos y talleres gratuitos

Lomas: más de 100 emprendedores tienen su feria en la Plaza Libertad

Darán una capacitación sobre empleo digital y tecnología en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
accidente en temperley: una camioneta choco contra un poste
Fuerte golpe.

Accidente en Temperley: una camioneta chocó contra un poste

Las más leídas

Te Puede Interesar

Vive en Temperley y con 13 años tiene más que claro lo que desea para su futuro. 
Talentoso y emprendedor.

Tiene 13 años, es del Club Temperley y en homenaje creó la banda "La Beranger Rock"