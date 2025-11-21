Lomas suma un paseo turístico por espacios emblemáticos del distrito

Un nuevo recorrido llega al distrito de la mano de Turismo Lomas : el sábado 22 de noviembre , los vecinos podrán visitar sitios emblemáticos como el Grupo Scout Santa Teresita del Niño Jesús de Banfield , la Reserva de Santa Catalina y el Museo “Malvinas por siempre argentinas”, a cargo de la Comisión de Enlace Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora.

Antonio Novielli , responsable de Turismo Lomas , explicó en diálogo con Diario La Unión que la actividad comenzará a las 14 y tendrá como punto de partida Rodríguez Peña 1525, en Banfield.

El recorrido se hará, como ya es costumbre, en una verdadera reliquia: un colectivo antiguo de la Línea 278 , que trasladará a los vecinos por los distintos puntos históricos y culturales del itinerario. La primera parada será el Grupo Scout, luego la Reserva de Santa Catalina y finalmente el museo dedicado a las Islas Malvinas.

La voz de los protagonistas, previo al recorrido por Lomas

Rosana Ojeda, subjefa del Grupo Scout N°122 Santa Teresita del Niño Jesús, destacó la importancia de que la comunidad pueda conocer más de cerca el trabajo que realizan desde hace más de seis décadas en Lomas. “Para nosotros es muy valioso que los vecinos puedan descubrir todo lo que hacemos acompañando a niños, niñas y jóvenes en su crecimiento. Nuestro grupo trabaja hace 64 años desde la educación en valores, el servicio y la vida comunitaria, construyendo espacios donde los chicos puedan aprender, compartir y desarrollarse”, señaló.

Una de las paradas del recorrido que se hará en Lomas será en el Grupo Scout Santa Teresita del Niño Jesús de Banfield.

Por su parte, Juan Carlos Peralta, vicepresidente de la Comisión de Enlace Veteranos de Guerra de Lomas, celebró que los vecinos se acerquen al museo dedicado a Malvinas. “Recibimos con gusto a las personas, les damos charlas y recorridos guiados, todo con el propósito de difundir la causa Malvinas y recordar a los héroes que defendieron la patria”, expresó.

Vecinos de Lomas, presentes en el museo.

Los vecinos de Lomas pueden acceder a charlas y recorridos guiados.

Además, Rosana valoró especialmente la experiencia que propone el recorrido turístico: “Viajar en un colectivo antiguo, recorrer la ciudad, descubrir su historia y sentirse parte de algo más grande es algo muy significativo. Ese mix entre tradición, identidad local y aventura enriquece la mirada de los vecinos, siendo una vivencia que seguramente recordarán por siempre”.

Viajar en un colectivo antiguo, recorrer la ciudad, descubrir su historia y sentirse parte de algo más grande es algo muy significativo. Ese mix entre tradición, identidad local y aventura enriquece la mirada de los vecinos, siendo una vivencia que seguramente recordarán por siempre

Desde la organización informaron que, debido a la alta demanda, ya no quedan cupos disponibles: la capacidad del colectivo fue ocupada rápidamente por vecinos interesados en conocer y aprender más sobre los espacios que hacen única a la ciudad.