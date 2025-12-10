El espacio solidario de Albertina que promueve la cultura, la fraternidad y construir en comunidad

El acompañamiento solidario hacia las familias del barrio es el objetivo principal del Centro Comunitario Arco Iris ( París 2344) , Albertina, que forma parte de la Asociación Civil Nuevo Sol , inspirada en la espiritualidad de Chiara Lubich , fundadora del Movimiento de los Focolares, educadora y líder italiana.

Lubich fue reconocida mundialmente por promover una cultura de unidad, fraternidad y construcción de comunidad. Toda su obra se sostiene en una frase que marcó su vida y su misión: “que todos sean uno”, una invitación a vivir la fraternidad de manera concreta, poniendo en el centro a cada persona y en ese concepto se basan para colaborar con las familias del barrio Albertina.

En tanto, la Asociación Civil Nuevo Sol nace en el seno del Movimiento de los Focolares , un movimiento de origen católico con apertura al diálogo ecuménico e interreligioso . "La justicia, la solidaridad, el respeto por la diversidad, la fraternidad universal y, como consecuencia, el compromiso con cada prójimo como con un 'hermano', son los valores que buscamos en cada acción cotidiana", detallaron los voluntarios que asisten al centro comunitario para brindar distintas actividades y sobre todo incentivar al diálogo y a la escucha permanente.

En el Centro Comunitario Arco Iris , se vive y encarna estos valores a través del trabajo diario. "Cuando me sentí invitada a trabajar en este espacio, pensé en cómo poder mejorar y aportar el granito de arena al barrio. También soñé con que Arco Iris fuera un lugar donde la fe pudiera expresarse como un espacio sencillo y humano", expresó Flavia que es parte del Movimiento Mundial de Lubich y una de las que trabajó en conjunto para que este centro comunitario se reabra en 2023.

Arco Iris estuvo cerrado por más de 20 años, pero gracias a la asociación civil y al Movimiento de los Focolares lograron que vuelva a funcionar para los más chicos y adultos del barrio.

Las actividades que realizan en el espacio de Albertina

En Arco Iris desarrollan proyectos enfocados en la posibilidad de abrir caminos de oportunidad para personas de distintas edades. Por eso, cuentan con educación para jóvenes y adultos a través de la Escuela Primaria para Adultos 725, José de Espronceda, donde pueden finalizar sus estudios primarios. También cuentan con el Programa FinES que permite completar la educación secundaria.

Desde el espacio solidario también especificaron que cuentan con espacios para niños, niñas y adolescentes a través del Proyecto Unidad en la Diversidad, en el cual dictan talleres de: Arte, Deportes y Expresión y Recreación. "Dichos espacios fortalecen la creatividad, la autoestima y el sentido de pertenencia de los chicos y chicas del barrio", contaron los voluntarios.

“Pertenecer a la comunidad para mí es compartir lazos, confianza, colaborar entre compañeros y sentir seguridad en el apoyo mutuo, saber que sos valorado y escuchado. Eso nos da fortaleza. El apoyo que siento es mucho: los profes son muy buenos, me tienen paciencia, los compañeros me ayudan y el Centro Arco Iris me abre las puertas para que yo pueda cumplir mi meta de terminar el secundario", expresó una de las alumnas que asiste al Programa FinEs.

Trabajar en red

Desde el espacio de Albertina contaron que el trabajo en equipo es fundamental: "Trabajamos en comunidad y articulamos con actores claves del territorio. En particular, mantenemos un trabajo conjunto con el Municipio de Lomas de Zamora, a través de la Dirección de Culto, que nos acompaña en los proyectos y desafíos que vamos encontrando en el camino".

Gracias a ese vínculo lograron articular con la Escuela de Oficios, que brinda herramientas para el desarrollo personal y laboral de las personas que se acercan al centro.

Cómo puede ayudar la comunidad

Una de las necesidades principales es visibilizar el trabajo comunitario que realizan junto a los vecinos y vecinas de Albertina, especialmente en el contexto social y económico actual. Además, están en la búsqueda constante que se sumen manos para colaborar en las distintas actividades del centro.

"También necesitamos personas que quieran ayudar en tareas de mantenimiento, reparación o mejoras del espacio. Vecinos y voluntarios con ganas de participar, acompañar y sumarse a los proyectos que impulsamos porque creemos profundamente que el barrio crece cuando muchos corazones trabajan juntos, y Arco Iris es una expresión concreta de ese espíritu", detallaron desde la institución social que quiere seguir adelante para ayudar a muchas más familias.

Para ponerse en contacto: a través del número de WhatsApp 1124000804, en Instagram en @centroarcoirisnuevosol o personalmente en el centro comunitario.