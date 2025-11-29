Incendio en Villa Albertina: una casa sufrió serios daños estructurales en un incendio

El incendio provocó daños en la estructura de la casa.

Personal de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora apagaron las llamas de un incendio reportado durante la mañana de este sábado en el interior de una vivienda del barrio de Villa Albertina , donde afortunadamente no se registraron personas heridas por el incidente.

Según precisaron fuentes oficiales a La Unión , el siniestro ocurrió cerca de las 10.40 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Iparraguirre al 2100. Allí asistieron dos dotaciones con 6 bomberos que trabajaron intensamente en el lugar .

"Al principio se dijo que había menores atrapados, pero eso fue descartado rápidamente. No hubo heridos, pero la vivienda sufrió daños estructurales ", indicaron a este medio.

De acuerdo al reporte oficial del caso, el fuego habría provocado daños en el interior de la propiedad. Afortunadamente, las heridas solamente habrían sido económicas.

Incendio-Albertina Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio.

El personal abocado a la tarea de extinguir el foco ígneo, tuvo que utilizar una escalera para poder llegar al primer piso de la vivienda, donde había "un incendio generalizado".

Incendio en Villa Albertina

El miércoles pasado, un incendio provocó serios daños en una casa de Villa Albertina, que quedó prácticamente destruida por culpa de las llamas.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora lograron controlar la situación en la vivienda ubicada sobre la calle a Julián Aguirre al 100. Sin embargo, no pudieron evitar la destrucción del lugar.