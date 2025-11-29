Incendio en Villa Albertina: una casa sufrió serios daños estructurales en un incendio

El incendio provocó daños en la estructura de la casa.
Personal de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora apagaron las llamas de un incendio reportado durante la mañana de este sábado en el interior de una vivienda del barrio de Villa Albertina, donde afortunadamente no se registraron personas heridas por el incidente.
Según precisaron fuentes oficiales a La Unión, el siniestro ocurrió cerca de las 10.40 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Iparraguirre al 2100. Allí asistieron dos dotaciones con 6 bomberos que trabajaron intensamente en el lugar.