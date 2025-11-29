domingo 30 de noviembre de 2025
Escribinos
29 de noviembre de 2025
Grave.

Incendio en Villa Albertina: una casa sufrió serios daños estructurales en un incendio

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora apagaron las llamas del incendio reportado en el primer puso de una vivienda, en Villa Albertina.

El incendio provocó daños en la estructura de la casa.

El incendio provocó daños en la estructura de la casa.

Personal de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora apagaron las llamas de un incendio reportado durante la mañana de este sábado en el interior de una vivienda del barrio de Villa Albertina, donde afortunadamente no se registraron personas heridas por el incidente.

Según precisaron fuentes oficiales a La Unión, el siniestro ocurrió cerca de las 10.40 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Iparraguirre al 2100. Allí asistieron dos dotaciones con 6 bomberos que trabajaron intensamente en el lugar.

Lee además
Uno de los perros rescatados: un pitbull color marrón.
HEROICO

Los Bomberos de Lomas rescataron a dos perros que habían caído al arroyo
En total, trabajaron ocho bomberos voluntarios de Lomas de Zamora.
APAGARON LAS LLAMAS

Pánico por el incendio de una funeraria: rápido accionar de los bomberos

De acuerdo al reporte oficial del caso, el fuego habría provocado daños en el interior de la propiedad. Afortunadamente, las heridas solamente habrían sido económicas.

Incendio-Albertina
Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron para apagar el incendio.

El personal abocado a la tarea de extinguir el foco ígneo, tuvo que utilizar una escalera para poder llegar al primer piso de la vivienda, donde había "un incendio generalizado".

Incendio en Villa Albertina

El miércoles pasado, un incendio provocó serios daños en una casa de Villa Albertina, que quedó prácticamente destruida por culpa de las llamas.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora lograron controlar la situación en la vivienda ubicada sobre la calle a Julián Aguirre al 100. Sin embargo, no pudieron evitar la destrucción del lugar.

Temas
Seguí leyendo

Los Bomberos de Lomas rescataron a dos perros que habían caído al arroyo

Pánico por el incendio de una funeraria: rápido accionar de los bomberos

Los bomberos de Lomas visitaron un jardín en una jornada a puro aprendizaje

Impactantes imágenes de los Bomberos de Lomas en la explosión de Ezeiza

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El juicio por el caso de abuso sexual se desarrolla en los Tribunales de Lomas de Zamora.
Mensaje.

El desahogo de la víctima de abuso sexual en Fiorito: "Después de 10 años, se hizo justicia"

Las más leídas

Te Puede Interesar

“El caballero de los siete reinos”, en HBO. 
Prendé la tele.

HBO Max renueva dos series del universo de "Game of Thrones"