miércoles 26 de noviembre de 2025
24 de noviembre de 2025
Graves daños.

Incendio en Lomas de Zamora: el drama de una vecina que perdió su casa

Vivía al lado de una de las fábricas que se incendiaron en Villa Centenario. La propiedad quedo inhabitable. "Está destruida completamente", lamentó.

El incendio de dos fábricas en la localidad de Villa Centenario conmocionó a todo Lomas de Zamora. No sólo por la magnitud de las llamas, sino por la destrucción que provocó. Una vecina que perdió su casa dio escalofriantes detalles sobre los daños irreparables que sufrió.

Alrededor de 50 bomberos trabajan arduamente en Villa Centenario.
Alerta máxima.

Voraz incendio en Villa Centenario: dos fábricas destruidas y 50 bomberos trabajando en el lugar
Hubo un arduo trabajo de los Bomberos de Lomas.
Devastador.

Incendio en Villa Centenario: evacuación masiva y casas destruidas

La vivienda quedó aplastada por una gran cantidad de escombros, ya que una pared de importante altura cayó sobre su techo. Por ahora no tiene permitido ingresar y se quedó con lo puesto.

Incendio en Lomas de Zamora: así quedó la casa lindera.

El dramático testimonio de Melanie tras el incendio

“Yo me di cuenta que el fuego comenzó a las 2 de la mañana, hacía 20 minutos que me había dormido, no estaba ni enterada. Empecé a escuchar ruidos, me desperté y dije ‘me están entrando a robar’ y llamé a mi vecino, fue lo primero que se me cruzó por la cabeza”, comentó la joven ante los medios presentes.

Cuando miró por la ventana, se dio cuenta de lo que estaba pasando. “Cuando abrí la puerta, vi todo el incendio. Se derrumbó el techo de dos habitaciones y un baño. Las otras paredes están que se caen. La casa está destruida completamente, perdí todo y me tuve que ir con lo puesto”, lamentó Melanie.

La habitación de Melanie, tapada de escombros.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora le dijeron que la casa “está inhabitable”. Apenas pudo entrar algunos minutos, pero no pudo rescatar nada porque los escombros taparon casi toda la vivienda.

“Las paredes se caen solas. Me dicen que es destrucción total, no se puede pasar. No tengo techo, donde tenía todas mis cosas está todo lleno de escombros y no pude sacar nada, perdí absolutamente todo. Salí descalza y con mi celular. No tengo documentos, me prestaron ropa”, detalló Melanie.

