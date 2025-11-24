Incendio en Lomas de Zamora: el drama de una vecina que perdió su casa

El incendio de dos fábricas en la localidad de Villa Centenario conmocionó a todo Lomas de Zamora . No sólo por la magnitud de las llamas, sino por la destrucción que provocó. Una vecina que perdió su casa dio escalofriantes detalles sobre los daños irreparables que sufrió.

Melanie vivía al lado de una de las fábricas que se prendieron fuego esta madrugada , sobre la calle Gabriela Mistral , entre Florentino Ameghino y Emerson . Al momento del incendio estaba sola, pero residía allí junto a su mamá y su hermana.

La vivienda quedó aplastada por una gran cantidad de escombros , ya que una pared de importante altura cayó sobre su techo. Por ahora no tiene permitido ingresar y se quedó con lo puesto.

“Yo me di cuenta que el fuego comenzó a las 2 de la mañana, hacía 20 minutos que me había dormido, no estaba ni enterada. Empecé a escuchar ruidos, me desperté y dije ‘me están entrando a robar’ y llamé a mi vecino, fue lo primero que se me cruzó por la cabeza”, comentó la joven ante los medios presentes.

Cuando miró por la ventana, se dio cuenta de lo que estaba pasando. “Cuando abrí la puerta, vi todo el incendio. Se derrumbó el techo de dos habitaciones y un baño. Las otras paredes están que se caen. La casa está destruida completamente, perdí todo y me tuve que ir con lo puesto”, lamentó Melanie.

ventana La habitación de Melanie, tapada de escombros.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora le dijeron que la casa “está inhabitable”. Apenas pudo entrar algunos minutos, pero no pudo rescatar nada porque los escombros taparon casi toda la vivienda.

“Las paredes se caen solas. Me dicen que es destrucción total, no se puede pasar. No tengo techo, donde tenía todas mis cosas está todo lleno de escombros y no pude sacar nada, perdí absolutamente todo. Salí descalza y con mi celular. No tengo documentos, me prestaron ropa”, detalló Melanie.