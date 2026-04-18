sábado 18 de abril de 2026
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18 de abril de 2026
Este domingo.

Expocomics llega a Banfield con una jornada a puro cómic y cultura medieval

El evento gratuito se hará en la Plaza del Campeón de Banfield: habrá historietas, fanzines, artistas locales, desfile cosplay y actividades para los vecinos.

La entrada es abierta y gratuita.

La entrada es abierta y gratuita.

Banfield se prepara para recibir a una edición especial de Expocomics dedicada ciento por ciento al amor por las historietas. El próximo domingo 19 de abril, en la Plaza del Campeón, se celebrará el arte secuencial y la cultura medieval en un evento abierto y gratuito pensado para ser disfrutado en familia.

Víctor Luna, uno de los referentes de Expocomics, dialogó con el Diario La Unión y contó que la jornada se llevará a cabo a partir de las 13 en el espacio público situado en la intersección de las calles Maipú y Vergara.

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Durante el evento, los vecinos de Lomas de Zamora y otros distritos se encontrarán con dibujantes, quienes expondrán sus mejores historietas y fanzines, los cuales estarán a la venta del público. Además, habrá recreacionismo medieval, lo que trasportará a los presentes a un viaje hacia el pasado, y hasta un concurso de dibujo.

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La Plaza del Campeón de Banfield se llenará de arte y de cultura.

La Plaza del Campeón de Banfield se llenará de arte y de cultura.

Como si eso fuera poco, también se mostrarán joyas de colección y se llevarán a cabo lanzamientos editoriales inéditos. Pero, sin duda, uno de los momentos más importantes del evento será el desfile cosplay: los vecinos podrán asistir caracterizados como su personaje favorito de cómic o fantasía y tendrán la chance de mostrar los atuendos en una caminata inolvidable.

“Queremos que los vecinos puedan acercarse y apoyar la movida autogestiva y, sobre todo, que pasen un domingo diferente lleno de arte y de cultura”, expresó Luna, quien se mostró muy entusiasmado con la actividad que suele recorrer distintos espacios y distritos de zona Sur.

Queremos que los vecinos puedan acercarse y apoyar la movida autogestiva y, sobre todo, que pasen un domingo diferente lleno de arte y de cultura Queremos que los vecinos puedan acercarse y apoyar la movida autogestiva y, sobre todo, que pasen un domingo diferente lleno de arte y de cultura

Esta edición especial de Expocomics se extenderá hasta las 20 y contará con entrada sin costo para los vecinos de la comunidad. No hace falta reservar tickets con anterioridad: los interesados simplemente deben dirigirse a la Plaza del Campeón a la hora de inicio del evento.

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Todos los vecinos de Lomas de Zamora podrán asistir al evento.

Todos los vecinos de Lomas de Zamora podrán asistir al evento.

Para finalizar, Víctor adelantó que desde Expocomics están trabajando en lo que será un evento pensado para los amantes de una serie icónica como lo es la Guerra de las Galaxias. La celebración se hará a pura nostalgia el próximo domingo 3 de mayo, en el marco del Día de Star Wars (se celebra en todo el mundo cada 4 de mayo).

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