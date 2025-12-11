Creó una historieta que sucede en Lomas, con un arcángel de protagonista

El vecino de Lomas Fabián Pennacchia (54) es Técnico Colorista Automotriz, pero desde hace décadas su pasión es dibujar, pintar e inventar mundos propios. Autodidacta, se transformó en ilustrador e historietista y logró uno de sus sueños: creó MALAK Requiem , una historieta en donde un arcángel recorre las calles del distrito en una batalla entre el bien y el mal.

En una charla con el Diario La Unión , Fabián contó que la idea de MALAK empezó a tomar forma a fines de los ‘90, cuando trabajaba en una pinturería. Durante sus horas de descanso realizaba bocetos de un personaje con el anhelo de crear “una historia épica que ocurriera en nuestros propios barrios de Lomas ”.

“Imaginé a un hombre alado volando sobre el Palacio Municipal o la Catedral. Años viendo los fondos de Batman, Daredevil o Superman me hicieron pensar: ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo, pero con nuestros lugares?”, recordó sobre aquellos primeros pasos.

MALAK Requiem es una historieta que toma como punto de partida las noticias cotidianas que salen en los medios de comunicación y que los vecinos suelen naturalizar (como crímenes, femicidios o episodios de violencia), las cuales mezcla con una explicación fantástica que nace de un interrogante: ¿y si algunas de esas acciones no responden solo a la locura humana, sino a susurros demoníacos que empujan a las personas al límite?

Lomas como escenario: de la Catedral a Camino Negro

Pennachia comenzó a bucear en este nuevo mundo. Los lomenses que lean la historieta podrán reconocer la Catedral, el Municipio, el centro del distrito, distintas calles de Temperley, la cancha del Club Atlético Los Andes e incluso Camino Negro. “La historia se convierte en un raid por todo Lomas en una lucha cuerpo a cuerpo entre el bien y el mal”, explicó, y rápidamente adelantó que los personajes combinan figuras ficticias con modelos reales que sirvieron de referencia visual.

1fcd486d-3732-4b35-86ed-7c18b7b1fba0 El Palacio Municipal, estructura emblemática de Lomas, presente en la historieta.

Quién es MALAK, el superhéroe de Lomas

MALAK es un arcángel que desciende a la Tierra desobedeciendo órdenes. Ese acto lo condena a quedar atrapado entre los humanos y enfrentado a los demonios que escaparon del inframundo. “No se trata de una historieta religiosa, sino de una metáfora sobre los conflictos internos de las personas, siendo una representación de la lucha del bien y el mal en las mentes humanas. Es una historia oscura, a veces gráfica y adulta, por lo que no es un cómic de superhéroes tradicional”, aclaró.

Este año, junto a su amigo lomense Víctor Luna (creador de Expocómics y del Día de Star Wars en Lomas), fundaron Dr. ComiX Ediciones, una editorial pensada para darle vida no solo a MALAK Requiem, sino también a historias basadas en mitos y leyendas argentinas.

13d14b28-6aa2-4999-8220-e7b34312bcc2 MALAK Requiem ya está a la venta para los vecinos de Lomas.

Ambos proyectos se presentaron este año en ExpoLomas, donde el público respondió muy positivamente. “La repercusión fue tremenda. A la gente le encantó ver y reconocer parte de Lomas en una historieta”, contó Pennacchia, con cierto orgullo en sus palabras.

En la charla, Fabián adelantó que la próxima entrega de MALAK Requiem está prevista para 2026, la cual profundizará el conflicto iniciado en el primer tomo: el descenso del arcángel a la Tierra, su enfrentamiento con el arcángel Gabriel y una lucha que sigue transcurriendo por distintos puntos del distrito.

“Quiero que quien lea la historia viaje a esa escena por un momento y diga: ‘Yo paso siempre por ahí’. Solo busco mostrar la lucha entre el bien y el mal y analizar cuán fantástica o cuán real puede ser esta historia hecha cómic, dibujada, vivida y contada en las calles de Lomas”, cerró.

Los vecinos interesados en adquirir la historieta pueden enviar un mensaje directo a las cuentas de Instagram de Fabián Pennacchia, Víctor Luna o de Dr. ComiX Ediciones. Allí se les brindará toda la información necesaria para conseguir el cómic.