Cerraron el año en Lomas con una emocionante muestra y homenajes a desaparecidos

El Centro de Promoción Integral de la Infancia N°1 (CPII) de Lomas realizó una muestra anual donde se expusieron los trabajos artísticos que realizaron los niños y niñas durante el año. Además, se colocaron placas a las aulas de la institución, que ahora llevan el nombre de cuatro vecinos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.

Claudia Rabazza es la directora del CPII Nº1 de Lomas (ubicado en Caaguazú 981, San José) y, en una charla con el Diario La Unión , se mostró visiblemente emocionada y orgullosa de haber podido cerrar un nuevo ciclo lectivo junto a la comunidad educativa. Alrededor de 300 personas estuvieron presentes en la muestra anual que unió el arte con el pensamiento nacional y los Derechos Humanos.

El evento comenzó cerca de las 10.30 con un homenaje a cuatro vecinos que vivían en el barrio San José y que fueron desaparecidos . El CPII Nº1 decidió colocar el nombre de Mirta Musante, María Isabel Reinoso, Pedro Ortíz y Ricardo Tajes a cada una de sus cuatro aulas, que ya lucen con sus placas correspondientes.

Inmediatamente, todos los asistentes disfrutaron de un cortometraje en stop motion (ilusión de movimiento de objetos estáticos manipulándolos físicamente y fotografiando cada cambio, para luego reproducir las fotos en secuencia rápida y verlos “cobrar vida” de forma fluida) hecho por los alumnos y, seguidamente, los chicos y chicas deleitaron al público con una puesta en escena, todo con el objetivo de fomentar la Memoria, Verdad y Justicia.

Una vez culminada la primera etapa, los vecinos y familiares participaron activamente de diversos talleres y conocieron más en profundidad a los artistas Lucila Machado, Xul Solar, Milo Lockett, Quinquela Martín, Marta Minujín, Manuel Paz y Jackson Pollock, incluso recreando algunas de sus obras. “También recorrieron la muestra estática que estaba distribuida por toda la institución, la cual mostró los trabajos que hicieron los niños durante su estadía en el CPII a lo largo de este ciclo lectivo”, detalló Rabazza.

“Fue un honor ver a tanta gente del barrio participando de nuestras actividades. En todo momento se mostraron predispuestos e interesados en aprender más sobre la institución, el barrio y la historia argentina”, señaló Claudia, que al finalizar adelantó que el próximo año seguirán trabajando en temas referidos a la última Dictadura Militar e incluso reveló que el CPII Nº1 será bautizado bajo el nombre de “Memoria de San José”.