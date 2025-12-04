Casa Kilhawe Temperley prepara un festival de arte, cuentos y música con entrada gratis

Una jornada destinada a pasar un momento distendido en familia, solo o con amigos es lo que proponen desde el espacio Casa Kilhawe ubicado en Temperley donde se podrá acceder este sábado a un festival de arte, música y cuentos para grandes y chicos.

Las puertas de la gran casona antigua ubicada en Suárez 326, Temperley, se abrirán a partir de las 18.30 con acceso libre y gratuito. Durante todo el encuentro habrá actividades pensadas para que todos puedan participar.

"Vamos a comenzar con la parte dedicada a los más chicos que se trata de una muestra interactiva de "Arte y Cuentos" para toda la familia. Allí, el grupo 'Palabras enredadas' presentará una muestra de arte infantil y además harán prácticas interactivas con cuentos y juegos", comenzó contando una de las organizadoras del festival y miembro de Kilhawe, Roxana Domínguez .

A partir de las 19, se va a agregar la muestra de arte Emerge de las artistas plásticas de la zona que van a mostrar las pinturas realizadas durante este año. "Luego, va haber música en vivo de la mano de la banda 'Cuestión Infinita' a las 19.30. También vamos a contar con una performance teatral, vamos a abrir la biblioteca que es de las más antiguas de la zona donde se va a poder acceder para ver esos libros raros y muy particulares llenos de historia", adelantó Domínguez.

Desde el taller literario que se dicta en Kilhawe van a ofrecer cuentos que estarán expuestos con historias escritas en el marco de las clases y los asistentes lo van a poder leer o llevárselos en caso que así lo requieran.

"Al final del evento y en el patio de nuestra casa se va a presentar Alejandro Guardia, Andrés Ledesma y Raúl Noriega que juntos conforman la agrupación de música, 'Natural III' y se van a estar presentando alrededor de las 21", confirmó la organizadora, quien además destacó que los que se sumen al festival van a tener acceso durante todo el evento a un buffet económico con barra libre.

El objetivo principal del festival en Temperley

La iniciativa apunta a que cada persona que se sume se sienta libre de conocer el lugar, que pueda disfrutar de cada una de las opciones que están programadas y que se puedan tomar ese tiempo para charlar con el otro. "Vamos a disfrutar del parque porque vamos a sacar las mesitas al aire libre y la idea es que se pueda ir intercalando las performances ya sea la teatral con la de literatura, música en el marco de una linda tarde-noche", explicó Domínguez.

También invitaron a que se sumen al horario que cada uno pueda y que se vayan moviendo, visitando cada una de las instalaciones con la que cuenta la casona de Temperley. "El objetivo es que descubran sitios, momentos, que recorran la biblioteca, que entren al teatro que tenemos y que pasen por las diferentes alternativas hasta llegar al momento del cierre con música al aire libre", recomendaron desde el espacio que cuenta con 155 años de historia.