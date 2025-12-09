Lomas dijo presente en el Encuentro Federal de Derechos Humanos

Lomas de Zamora participó del noveno Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA con el propósito de debatir sobre temas de coyuntura y planificar proyectos para el futuro.

Cientos de referentes de derechos humanos de todo el país, trabajadores de espacios de memoria, funcionarios públicos, sobrevivientes y agrupaciones formaron parte de la jornada que tuvo 13 comisiones de debate sobre violencia institucional , trabajo , discapacidad , archivos de la memoria , juicios de lesa humanidad , salud mental , cultura , universidades , diversidades , discapacidad , personas mayores , pueblos originarios y seguridad democrática , entre otros temas.

"En una de las comisiones hablamos sobre la importancia de fortalecer el trabajo registrado y cómo incorporar a los trabajadores informales que tienen salarios muy bajos y carecen de derechos básicos como la cobertura de salud. También se remarcó la necesidad de tener un plan de vivienda que acompañe a las familias jóvenes que hoy están atravesando muchas dificultades", señalaron desde la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield , que en el encuentro estuvo representada por Mimi Di Gianni, Berta Horen, Raúl López, Daniel Prassel y Nicolás Bonini.

Después del trabajo en comisiones, se hizo un cierre con la participación de los diputados nacionales Máximo Kirchner y Horacio Pietragalla Corti ; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno ; el dirigente de Hijos Capital, Charly Pisoni ; la periodista Irina Hauser ; y Sergio Maldonado , que sigue pidiendo justicia por la desaparición forzada y muerte de su hermano Santiago Maldonado .

"Todos coincidieron en que no hay democracia si continúan las proscripciones a los líderes políticos del peronismo. Después del encuentro fuimos al banderazo en las inmediaciones del departamento ubicado en San José 1111 donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria", contaron desde la Mesa de Trabajo del Ex Pozo y manifestaron que "hay que seguir visibilizando esta situación en pos de seguir construyendo más conciencia social para no permitir que se debilite la democracia".

Jornada histórica para los derechos humanos en Lomas

El Pozo de Banfield fue señalizado como Sitio de Memoria del Mercosur en el marco de los 50 años del Plan Cóndor. Autoridades municipales, provinciales y extranjeras participaron de un encuentro histórico y fundamental para seguir avanzando con las acciones vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Hace 50 años se daba inicio al Plan Cóndor, una campaña de represión política y violaciones a los derechos humanos llevada a cabo por varias dictaduras latinoamericanas con el respaldo de Estados Unidos. El Pozo de Banfield es el primer Sitio de Memoria de Argentina y de la provincia de Buenos Aires en ser identificado por el Mercosur.