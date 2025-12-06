Concejo Deliberante de Lomas: juraron los nuevos concejales

Arranca una nueva etapa en el Concejo Deliberante de Lomas.

En el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora realizaron una sesión especial en la que juraron los 12 concejales electos en los comicios del 7 de septiembre . La ceremonia contó con la presencia del intendente Federico Otermín , autoridades locales y provinciales.

En la sesión juraron los 8 concejales electos de Fuerza Patria : Sol Tischik, Lucas Modarelli, Graciela Chávez, Juan María Viñales, Roxana Clemente, Osvaldo Deglaue, Paula Montenegro y Gabriel Tomás. Tischik y Modarelli solicitaron licencia para seguir con sus tareas en el Municipio, por lo cual ingresaron al bloque peronista Noemí Di Gianni y Víctor Duarte.

Infraestructura. Construyen nuevos consultorios en hospitales y centros de salud de Lomas

Este año. Hicieron 225 obras de bacheo en hormigón para mejorar el tránsito en Lomas

A su vez, por La Libertad Avanza juraron Martín Uzquiza, Cecilia Gómez, Roberto Barrera y María Elizabeth Barboza. Durante la jornada también se ratificó la continuidad de Diego Cordera como presidente del Concejo Deliberante. Graciela Chávez quedó como vicepresidenta 1°, Andrea Martin como vicepresidenta 2° y Carlos Vaccaro como secretario del Cuerpo Legislativo lomense.

Con un total de 14 concejales, el peronismo tiene una amplia mayoría en el recinto. El bloque está integrado por Graciela Chávez, Juan María Viñales, Roxana Clemente, Osvaldo Deglaue, Paula Montenegro, Gabriel Tomas, Noemí Di Gianni, Victor Duarte, Diego Cordera, Gastón Lassalle, Juan Montaña, Adriana Grandoli, Juan Francisco Navarro y Ramiro Trezza.

Mientras que La Libertad Avanza tiene como representantes a Martín Uzquiza, Cecilia Gómez, Roberto Barrera, María Elizabeth Barboza, Andrea Martín, Irene Jiménez, Fernando Iantorno y Juan Scarpa.

Del Concejo Deliberante también forman parte Juan Manuel Mércuri (PRO) y Alejandro Trotta (UCR). De esta manera, el Cuerpo Legislativo ya está en condiciones de comenzar una nueva etapa en Lomas de Zamora.