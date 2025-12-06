domingo 07 de diciembre de 2025
6 de diciembre de 2025
Sesión especial.

Concejo Deliberante de Lomas: juraron los nuevos concejales

Asumieron los 8 concejales electos de Fuerza Patria y los 4 representantes de La Libertad Avanza. El peronismo seguirá teniendo una amplia mayoría.

Por Diario La Unión
Arranca una nueva etapa en el Concejo Deliberante de Lomas.

En la sesión juraron los 8 concejales electos de Fuerza Patria: Sol Tischik, Lucas Modarelli, Graciela Chávez, Juan María Viñales, Roxana Clemente, Osvaldo Deglaue, Paula Montenegro y Gabriel Tomás. Tischik y Modarelli solicitaron licencia para seguir con sus tareas en el Municipio, por lo cual ingresaron al bloque peronista Noemí Di Gianni y Víctor Duarte.

jura concejales hcd lomas2

A su vez, por La Libertad Avanza juraron Martín Uzquiza, Cecilia Gómez, Roberto Barrera y María Elizabeth Barboza. Durante la jornada también se ratificó la continuidad de Diego Cordera como presidente del Concejo Deliberante. Graciela Chávez quedó como vicepresidenta 1°, Andrea Martin como vicepresidenta 2° y Carlos Vaccaro como secretario del Cuerpo Legislativo lomense.

Así quedó conformado el nuevo Concejo Deliberante de Lomas

Con un total de 14 concejales, el peronismo tiene una amplia mayoría en el recinto. El bloque está integrado por Graciela Chávez, Juan María Viñales, Roxana Clemente, Osvaldo Deglaue, Paula Montenegro, Gabriel Tomas, Noemí Di Gianni, Victor Duarte, Diego Cordera, Gastón Lassalle, Juan Montaña, Adriana Grandoli, Juan Francisco Navarro y Ramiro Trezza.

Mientras que La Libertad Avanza tiene como representantes a Martín Uzquiza, Cecilia Gómez, Roberto Barrera, María Elizabeth Barboza, Andrea Martín, Irene Jiménez, Fernando Iantorno y Juan Scarpa.

Del Concejo Deliberante también forman parte Juan Manuel Mércuri (PRO) y Alejandro Trotta (UCR). De esta manera, el Cuerpo Legislativo ya está en condiciones de comenzar una nueva etapa en Lomas de Zamora.

