Brown de Adrogué perdió con Comunicaciones y agravó su andar de local

Brown de Adrogué sumó un nuevo traspié de local.

Brown de Adrogué volvió a perder de local y dejó escapar una buen oportunidad para alejarse de los puestos del fondo. En su casa, perdió por 2 a 1 ante Comunicaciones por la fecha 19 de la Primera B y quedó a tres unidades de la zona de descenso.

El equipo dirigido por Jorge Vivaldo llegaba dulce después de la buena victoria de visitante que logró ante Dock Sud en la fecha pasada, pero no pudo consolidar con un triunfo en Adrogué y en cambio ratificó los problemas que tiene en el estadio Lorenzo Arandilla, donde apenas ganó un partido y logró apenas el 22% de los puntos en juego, con 6 puntos sobre 27 en juego.

Esta vez, la historia parecía pintar diferente. Nada de eso pasó. Si bien el "Tricolor" se puso en ventaja en el inicio del complemento con un gol de Matías Sproat, no pudo sostener y el "Cartero" se lo dio vuelta en un par de minutos con un encendido Jeremías Heidenreich, que marcó los dos tantos de la visita.

De esta manera, Brown de no pudo aprovechar el golazo del mediocampista, que robó en la salida y anotó de emboquillada a los ¡6 segundos! de haber iniciado el segundo tiempo, y sufrió un nuevo golpe en su casa. Heidenreich, que lleva 8 goles en el torneo, convirtió a los 62 y los 82 minutos para que Comunicaciones se lleve los tres puntos de Adrogué.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2063350705365102818&partner=&hide_thread=false "Matías Sproat"



Por el golazo del jugador de Brown de Adrogué a los seis segundos del segundo tiempo. pic.twitter.com/bnLep7Ro49 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 6, 2026 Brown de Adrogué sigue complicado en el fondo Con esta derrota, el Tricolor se mantiene con 18 puntos y sólo tres puntos lo separan de Villa San Carlos, el anteúltimo de la tabla y quien sería el segundo descendido si hoy terminaría el torneo. Por eso, con el 1-2 ante Comunicaciones, no pudo alejarse de la zona baja y además el conjunto de Berisso, con su empate de visitante ante Villa Dálmine, acortó la distancia que los separaba.

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