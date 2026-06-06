Cuál es el nuevo emprendimiento de Thiago Medina de Gran Hermano

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano , se prendió al furor por el Mundial 2026 y sorprendió a sus miles de fieles seguidores en las redes sociales al revelar su nuevo emprendimiento, que le sirve para sumar una pesos y llegar a fin de mes.

Lejos de las polémicas, el joven apostó por la comercialización de productos vinculados al Mundial 2026 y ahora vende figuritas y álbumes.

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Thiago Medina, que ganó popularidad luego de su paso por la casa de Gran Hermano en 2024 y, lejos de dedicarse al contenido para adultos, un rumor que comenzó a circular, eligió otro camino.

De esta forma, abrió una nueva cuenta de Instagram para comprar y vender artículos importados, entre ellos álbumes y figuritas de una reconocida marca italiana. Además, también comercializa celulares, entre otros productos tecnológicos.

"Entrega personal de 20 álbumes para el Mundial", escribió el influencer para promocionar su nuevo emprendimiento. Por lo visto, el negocio marcha bien, ya que publicó un video donde mostró una caja repleta de productos antes de encontrarse con un cliente y concretar una entrega.

"Vamos a entregarle los álbumes para revender. Ya estamos llegando y vamos a ver qué sale", comentó mientras se dirigía al encuentro.