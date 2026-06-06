sábado 06 de junio de 2026
Escribinos
6 de junio de 2026
¿Qué onda?

Cuál es el nuevo emprendimiento de Thiago Medina de Gran Hermano

Lejos de los escándalos mediáticos, Thiago Medina encontró una nueva forma de sumar ingresos a partir de la popularidad que ganó en Gran Hermano.

Thiago Medina se sigue recuperando.
Thiago Medina se sigue recuperando.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, se prendió al furor por el Mundial 2026 y sorprendió a sus miles de fieles seguidores en las redes sociales al revelar su nuevo emprendimiento, que le sirve para sumar una pesos y llegar a fin de mes.

Lejos de las polémicas, el joven apostó por la comercialización de productos vinculados al Mundial 2026 y ahora vende figuritas y álbumes.

Lee además
Thiago Medina accedió a mostrar las marcas que le dejaron en el cuerpo el accidente en moto.
Revelador.

A cinco meses del accidente en moto, Thiago Medina mostró las cicatrices en su cuerpo
Thiago Medina habló del romance de Daniela Celis. 
¿Qué onda?

Qué dijo Thiago Medina sobre el romance de Daniela Celis y Nick Sícaro
image
Thiago Medina, en otra.

Thiago Medina, en otra.

Thiago Medina, en otro camino

Thiago Medina, que ganó popularidad luego de su paso por la casa de Gran Hermano en 2024 y, lejos de dedicarse al contenido para adultos, un rumor que comenzó a circular, eligió otro camino.

De esta forma, abrió una nueva cuenta de Instagram para comprar y vender artículos importados, entre ellos álbumes y figuritas de una reconocida marca italiana. Además, también comercializa celulares, entre otros productos tecnológicos.

"Entrega personal de 20 álbumes para el Mundial", escribió el influencer para promocionar su nuevo emprendimiento. Por lo visto, el negocio marcha bien, ya que publicó un video donde mostró una caja repleta de productos antes de encontrarse con un cliente y concretar una entrega.

"Vamos a entregarle los álbumes para revender. Ya estamos llegando y vamos a ver qué sale", comentó mientras se dirigía al encuentro.

Temas
Seguí leyendo

A cinco meses del accidente en moto, Thiago Medina mostró las cicatrices en su cuerpo

Qué dijo Thiago Medina sobre el romance de Daniela Celis y Nick Sícaro

El polémico video de la mamá de Daniela Celis contra Thiago

Cómo es la versión francesa de la serie Hermanos y Detectives

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Selección Argentina juega dos amistosos. 
Para agendar.

Dónde se verán los amistosos de la Selección antes del Mundial

Las más leídas

Te Puede Interesar

Brandon Luna, la víctima del tragico hecho.
Tragedia.

A un año de la muerte de Brandon: el acusado podría recibir una grave pena