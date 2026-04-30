Qué dijo Thiago Medina sobre el romance de Daniela Celis y Nick Sícaro

Thiago Medina rompió el silencio y fue contundente luego que Daniela Celis reflotará la versión de su romance con Nick Sícaro luego compartir una sugerente selfie junto a su nuevo amor, que generó un revuelo entre sus seguidores en las redes sociales.

A través de una caja de preguntas en Instagram, Thiago Medina respondió a sus seguidores qué opinaba del romance de Daniela Celis, su expareja y la mamá de sus gemelas, con Nick Sícaro , ex Gran Hermano Generación Dorada.

“Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”, disparó dejando en claro su postura sobre el tema. La cosa no quedó ahí y agregó en forma contundente: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”.

Finalmente, dejó en claro cuál es su posición y pidió que lo dejen afuera del revuelo generado en las redes sociales: “Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie”.

image La publicación de Thiago Medina.

Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis

Durante su visita al ciclo de streaming Todo lo contrario, Nick Sícaro se animó a confesar lo que siente por Daniela Celis y el buen momento que atraviesan.

“Hablando de utilizar shippeos para estrategia. ¿Vos acaso estás usando a Daniela, nuestra compañera, que la adoramos, la queremos, como estrategia para volver a entrar a la casa de Gran Hermano?”, le preguntó Santiago Algorta.

Y ahí el invitado reconoció: “Me encanta que me lo preguntes. Cada vez que me lo preguntan, me gusta cada vez más, te lo juro. Pero ¿sabés por qué? Porque después se van a terminar dando cuenta de que eso no es verdad. Yo no necesito a nadie para entrar en un repechaje".