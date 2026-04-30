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30 de abril de 2026
¿Qué onda?

Qué dijo Thiago Medina sobre el romance de Daniela Celis y Nick Sícaro

Thiago Medina se expresó en las redes tras la confirmación del romance de Daniela Celis y Nick Sícaro, el ex Gran Hermano Generación Dorada.

Thiago Medina habló del romance de Daniela Celis.&nbsp;

Thiago Medina habló del romance de Daniela Celis. 

Thiago Medina rompió el silencio y fue contundente luego que Daniela Celis reflotará la versión de su romance con Nick Sícaro luego compartir una sugerente selfie junto a su nuevo amor, que generó un revuelo entre sus seguidores en las redes sociales.

A través de una caja de preguntas en Instagram, Thiago Medina respondió a sus seguidores qué opinaba del romance de Daniela Celis, su expareja y la mamá de sus gemelas, con Nick Sícaro, ex Gran Hermano Generación Dorada.

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“Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”, disparó dejando en claro su postura sobre el tema. La cosa no quedó ahí y agregó en forma contundente: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”.

Finalmente, dejó en claro cuál es su posición y pidió que lo dejen afuera del revuelo generado en las redes sociales: “Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie”.

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La publicación de Thiago Medina.

La publicación de Thiago Medina.

Nick Sícaro confirmó su relación con Daniela Celis

Durante su visita al ciclo de streaming Todo lo contrario, Nick Sícaro se animó a confesar lo que siente por Daniela Celis y el buen momento que atraviesan.

“Hablando de utilizar shippeos para estrategia. ¿Vos acaso estás usando a Daniela, nuestra compañera, que la adoramos, la queremos, como estrategia para volver a entrar a la casa de Gran Hermano?”, le preguntó Santiago Algorta.

Y ahí el invitado reconoció: “Me encanta que me lo preguntes. Cada vez que me lo preguntan, me gusta cada vez más, te lo juro. Pero ¿sabés por qué? Porque después se van a terminar dando cuenta de que eso no es verdad. Yo no necesito a nadie para entrar en un repechaje".

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