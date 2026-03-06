Camilota contó detalles íntimos de su primera experiencia con una mujer

Camila Deniz , la hermana de Thiago Medina y conocida en los medios como Camilota , estuvo junto a otros exparticipantes de Cuestión de Peso en el programa de Moria Casán , donde contó detalles íntimos de su primera experiencia con una mujer.

Moria Casán aprovechó para preguntarle a Camilota y Natee por el vínculo que mantuvieron hace algunos años, cuando todavía estaban en Cuestión de Peso, en El Trece . “¿Quién levantó a quién?”, lanzó la conductora.

Luego de la pregunta de Moria Casán , Camilota y Natee contaron su experiencia juntas. “Nosotras nos volvíamos juntas en auto porque vivíamos para el mismo lado. Una cosa medio llevó a la otra… me acerqué para saludarla y le robé un beso”, confesó Natee.

Camilota , la hermana de Thiago Medina , agregó: “Fue hace un tiempo. Yo había tenido algo con Marcelo, otro participante, y después estuve con Natee”.

image Camilota, ex Cuestión de Peso.

“Yo sentía que no me gustaban las mujeres, o me gustaban y no salía a la luz. No sabía qué iba a decir mi familia. Me daba miedo lo que pensara mi papá, mis hermanos… cuando empecé a sentir algo por ella no sabía qué hacer. Me coqueteaba, se me tiraba…”, recordó.

“Me dio un beso y me quedé pensando. Me gustó”, reconoció Camilota. Sobre el fin de la relación, contó que la decisión la tomó Natee y se mostró irónica: “Ella no valoró esto”.