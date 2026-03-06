Camilota contó detalles íntimos de su primera experiencia con una mujer

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina y conocida en los medios como Camilota, estuvo junto a otros exparticipantes de Cuestión de Peso en el programa de Moria Casán, donde contó detalles íntimos de su primera experiencia con una mujer.
Camilota, hermana de Thiago Medina, contó lo qué sintió cuando besó a otra chica en su visita al ciclo de Moria Casán junto con otros ex de Cuestión de Peso.
Moria Casán aprovechó para preguntarle a Camilota y Natee por el vínculo que mantuvieron hace algunos años, cuando todavía estaban en Cuestión de Peso, en El Trece. “¿Quién levantó a quién?”, lanzó la conductora.
Luego de la pregunta de Moria Casán, Camilota y Natee contaron su experiencia juntas. “Nosotras nos volvíamos juntas en auto porque vivíamos para el mismo lado. Una cosa medio llevó a la otra… me acerqué para saludarla y le robé un beso”, confesó Natee.
Camilota, la hermana de Thiago Medina, agregó: “Fue hace un tiempo. Yo había tenido algo con Marcelo, otro participante, y después estuve con Natee”.
“Yo sentía que no me gustaban las mujeres, o me gustaban y no salía a la luz. No sabía qué iba a decir mi familia. Me daba miedo lo que pensara mi papá, mis hermanos… cuando empecé a sentir algo por ella no sabía qué hacer. Me coqueteaba, se me tiraba…”, recordó.
“Me dio un beso y me quedé pensando. Me gustó”, reconoció Camilota. Sobre el fin de la relación, contó que la decisión la tomó Natee y se mostró irónica: “Ella no valoró esto”.