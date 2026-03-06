viernes 06 de marzo de 2026
Escribinos
6 de marzo de 2026
¡Ups!

Camilota contó detalles íntimos de su primera experiencia con una mujer

Camilota, hermana de Thiago Medina, contó lo qué sintió cuando besó a otra chica en su visita al ciclo de Moria Casán junto con otros ex de Cuestión de Peso.

Camilita habló de su relación con otra chica.&nbsp;

Camilita habló de su relación con otra chica. 

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina y conocida en los medios como Camilota, estuvo junto a otros exparticipantes de Cuestión de Peso en el programa de Moria Casán, donde contó detalles íntimos de su primera experiencia con una mujer.

Lee además
Camilota y Thiago Medina.
Sigue en grave estado

Camilota, la hermana de Thiago Medina: "Le pedí a dios que..."
No están juntos como pareja, pero Thiago Medina quiso agasajar a la mamá de sus hijas. 
¿Enamorados?

Thiago Medina la llenó de regalos a Daniela Celis en San Valentín

Embed

Camilota y Natee contaron todo

Luego de la pregunta de Moria Casán, Camilota y Natee contaron su experiencia juntas. “Nosotras nos volvíamos juntas en auto porque vivíamos para el mismo lado. Una cosa medio llevó a la otra… me acerqué para saludarla y le robé un beso”, confesó Natee.

Camilota, la hermana de Thiago Medina, agregó: “Fue hace un tiempo. Yo había tenido algo con Marcelo, otro participante, y después estuve con Natee”.

image
Camilota, ex Cuestión de Peso.

Camilota, ex Cuestión de Peso.

“Yo sentía que no me gustaban las mujeres, o me gustaban y no salía a la luz. No sabía qué iba a decir mi familia. Me daba miedo lo que pensara mi papá, mis hermanos… cuando empecé a sentir algo por ella no sabía qué hacer. Me coqueteaba, se me tiraba…”, recordó.

“Me dio un beso y me quedé pensando. Me gustó”, reconoció Camilota. Sobre el fin de la relación, contó que la decisión la tomó Natee y se mostró irónica: “Ella no valoró esto”.

Temas
Seguí leyendo

Camilota, la hermana de Thiago Medina: "Le pedí a dios que..."

Thiago Medina la llenó de regalos a Daniela Celis en San Valentín

A cinco meses del accidente en moto, Thiago Medina mostró las cicatrices en su cuerpo

El ex Gran Hermano Martín Pepa admitió por qué compró 15 kilos de lechuga

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tirría, con Diego Capusotto y gran elenco, en Banfield. 
Recomendados.

Finde en Lomas de Zamora: Diego Capusotto, Eruca Sativa y Los Espíritus

Las más leídas

Te Puede Interesar

Martín Pepa, en sus tiempos en Gran Hermano. 
Va de retro.

El ex Gran Hermano Martín Pepa admitió por qué compró 15 kilos de lechuga