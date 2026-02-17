A cinco meses del accidente en moto, Thiago Medina mostró las cicatrices en su cuerpo

Thiago Medina accedió a mostrar las marcas que le dejaron en el cuerpo el accidente en moto.

Fiel a sus seguidores, Thiago Medina, en medio de un vivo que hizo a través de la red social TikTok, mostró las cicatrices de su cuerpo tras el accidente que tuvo en moto en septiembre de 2025.

A cinco meses del tremendo accidente que tuvo el ex Gran Hermano en moto y que lo dejó al borde de la muerte, decidió dar a conocer las marcas que llevará de por vida en su cuerpo. Lo cierto es que Thiago estuvo grave, pero su evolución dejó atrás el triste momento, cuando su familia y amigos pedían cadena de oración por él.

Las cicatrices tienen que ver con la extirpación del bazo y la reconstrucción de la parrilla costal, luego de sufrir las fractura de ocho costillas.

Thiago Medina reveló sus marcas en el cuerpo

Ante las preguntas de los usuarios que se conectaron al vivo que hizo Thiago, enseguida comenzó a responder sin problema. Uno de los seguidores lanzó: "¿Cómo va tu recuperación?".

Thiago, que estaba cocinando en la casa que comparte con Daniela Celis y sus gemelas, dejó la olla, se quitó el delantal y decidió sacarse la remera para mostrar su cuerpo ante la cámara, mientras que respondió: "Bien. Mirá cómo están quedando las cicatrices".

Luego agregó, con total sinceridad: “No soy de mostrar, pero ya está, las marcas son marcas, gente. Me da vergüenza, pero estamos”.

Las marcas más que visibles fueron exhibidas dejando al descubierto que la parte del cuerpo más afectada fue en el abdomen, la espalda y el lateral de las costillas.

