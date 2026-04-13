El Country de Banfield cumple 106 años de vida: su importancia para la comunidad

El club Country de Banfield (CIB) cumple 106 años de vida este 13 de abril. Se trata de una institución fundamental para la comunidad de Banfield , que logro sobreponerse a todos los claroscuros de la historia y formó a miles de jóvenes en el deporte y la vida social.

Fundado en 1920 en la casa de Tomás Bertetti, en la calle Castro Barros 389, se creó con el objetivo de juntar a los chicos de la zona que querían jugar al fútbol y, al mismo tiempo, practicar deportes. Víctor Ricciardelli resultó elegido como el primer presidente de la institución. Unos años después se trasladó a su sede actual en Belgrano 1783.

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La Federación (Deportiva de la Provincia de Buenos Aires) había sido creada por deportistas entusiastas que querían implantar el sistema de difundir deportes sin exigir retribución a sus cultores.

En las páginas del diario La Unión de Lomas de Zamora de fines de octubre de ese año de fundación, se encontró un anuncio de un torneo organizado por el Club Infantil de Banfield (CIB) y patrocinado por dicha Federación, con un extenso programa integrado por carreras de velocidad, resistencia, del huevo y la cuchara, de tres piernas, de enhebrar la aguja, de embolsados, etc.

Casa Tomada, la obra en el Country Club. El mural Casa Tomada -basada en un cuento de Julio Cortázar, en una de las paredes del Country Club.

Le pusieron como primer nombre Club Infantil de Banfield, denominación que se mantuvo hasta mediados de la década del '60, cuando se decidió adosarle la palabra Country.

Fue en esa década cuando creció en infraestructura (se abrió la primera pileta de natación en Banfield y se construyeron las primeras tres canchas de tenis y se sumaron deportes como el voleibol) y en su mejor momento superó los 10 mil asociados.

Los bailes en el Country de Banfield

Los bailes, especialmente en época de carnavales, aumentaron su prestigio y popularidad. Por sus escenarios pasaron Joan Manuel Serrat, Alberto Cortez, Sandro, Palito Ortega, Armando Manzanero, Los Plateros, el Trío Los Panchos, Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Los Wawancó, entre otros.

Y más adelante, ya en los 80, casi todas las figuras del rock nacional protagonizaron recitales allí: desde Charly García a Sumo, Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Virus, La Torre, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Serú Girán, Nito Mestre o Los Twist.