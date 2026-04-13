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13 de abril de 2026
Bronca.

Banfield: estafaron a una vecina en medio de la búsqueda del perro de la Plaza Roberto Sánchez

A Alejandra Rancaño, vecina de Banfield, le hicieron creer que habían encontrado al perro con una foto hecha con IA y le pidieron plata para llevársela.

Los vecinos no ven a Obra desde fines de enero.

Los vecinos no ven a Obra desde fines de enero.

Pasaron más de dos meses y aún se desconoce el paradero de Obra, el perro comunitario que solía frecuentar la Plaza Roberto Sánchez de Banfield. Alejandra Rancaño, una de las vecinas que continúa expectante y sigue de cerca su búsqueda, recientemente fue víctima de una estafa por parte de una persona que aseguraba haber encontrado al can.

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Según le detalló a este medio, una persona se comunicó con ella asegurando que había dado con el paradero de Obra. Entre los mensajes, Rancaño recibió una foto de Obra, lo que le daba mayor credibilidad al relato del estafador. “Resulta que la imagen, aparentemente, estaba hecha con inteligencia artificial”, explicó la vecina.

“Me hicieron creer toda una historia que hasta me hizo pensar que de verdad íbamos a recuperar al perro. Me pidieron dinero para el traslado del can y caí en la mentira, por suerte solamente fueron $10.000”, indicó Alejandra, aún con impotencia.

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La historia que le contaron a Alejandra sobre Obra era falsa.

La historia que le contaron a Alejandra sobre Obra era falsa.

Me hicieron creer toda una historia que hasta me hizo pensar que de verdad íbamos a recuperar al perro. Me pidieron dinero para el traslado del perro y caí en la mentira, por suerte solamente fueron $10.000 Me hicieron creer toda una historia que hasta me hizo pensar que de verdad íbamos a recuperar al perro. Me pidieron dinero para el traslado del perro y caí en la mentira, por suerte solamente fueron $10.000

Pese a haberle advertido que tenía las capturas de la conversación, el estafador borró los mensajes enviados. Una vez hecha la transferencia, dejó de contestarle. “Le dije que No moleste más a la gente. Claramente no voy a denunciar este hecho, pero me da bronca porque sé que otras personas pueden caer ante este tipo de historias”, explicó la vecina.

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Parte de la conversación que mantuvo Alejandra con el estafador.

Parte de la conversación que mantuvo Alejandra con el estafador.

“Cuando me pidió la plata dudé, pero me pregunté a mí misma ‘¿Y si es real que tienen a Obra?’, entonces fue que accedí a transferir el monto. Piden poco dinero porque claramente estafan a mucha gente”, acotó.

Cuando me pidió la plata dudé, pero me pregunté a mí misma ‘¿Y si es real que tienen a Obra?’, entonces fue que accedí a transferir el monto. Piden poco dinero porque claramente estafan a mucha gente Cuando me pidió la plata dudé, pero me pregunté a mí misma ‘¿Y si es real que tienen a Obra?’, entonces fue que accedí a transferir el monto. Piden poco dinero porque claramente estafan a mucha gente

En estos meses, los vecinos estuvieron atentos a muchas publicaciones de perros encontrados y en varias ocasiones se toparon con canes similares a Obra. Lamentablemente, siguen sin encontrar al macho de color negro que es mezcla de shar pei y tiene la lengua azulada.

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Los vecinos de Banfield no pierden las esperanzas de dar con el paradero del perro.

Los vecinos de Banfield no pierden las esperanzas de dar con el paradero del perro.

El perro era feliz en el barrio. Claramente lo tiene alguien o le hicieron algo, no era de irse por mucho tiempo de las inmediaciones de la plaza. Ojalá lo podamos encontrar en algún momento”, concluyó.

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Obra solía estar en la Plaza Roberto Sánchez de Banfield.

Obra solía estar en la Plaza Roberto Sánchez de Banfield.

Cualquier lomense que tenga información del paradero del perro o que piense que lo pudo haber visto en la vía pública o en algún domicilio puede comunicarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1158883573 (Alejandra).

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