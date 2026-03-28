La fecha del juicio contra el jubilado acusado de asesinar a tiros a un hombre por los ladridos del perro

El hombre de 80 años que había sido detenido en marzo del 2025 por el crimen del marido de su sobrina en Villa Centenario , será juzgado a partir del 19 de agosto por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora .

Fuentes judiciales confirmaron a La Unión que el presunto jubilado asesino será llevado a juicio por el hecho ocurrido luego de una discusión por los ladridos de un perro, según la reconstrucción del violento episodio.

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El imputado, llamado Miguel Ángel Cajal , había sido detenido por el delito de "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa".

Meses atrás, la fiscalía de Juicio y Colaboración propuso la pena de 10 años y seis meses de prisión para el sujeto procesado, pero finalmente no hubo acuerdo.

El caso del jubilado asesino

El crimen ocurrió durante la madrugada del 10 de enero del 2025 en una vivienda ubicada sobre Virgen de Itatí, pero el autor del hecho escapó y estuvo prófugo dos meses.

Todo comenzó cuando una mujer de 65 años había increpado a su tío, que vivía en la parte trasera del mismo terreno, por los ladridos de su perro. El conflicto escaló y en ese momento apareció en escena su esposo Luis Saucedo, quien se sumó a la discusión.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora.

Durante la pelea, el tío de la mujer sacó un arma de fuego y comenzó a dispararles. La sobrina fue herida un balazo en el brazo derecho y quedó fuera de peligro, pero su marido recibió disparos en el tórax y el pómulo izquierdo, que le provocaron la muerte.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Gandulfo, donde la víctima fatal falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

El autor del ataque, huyó del lugar y, pese a un allanamiento de urgencia en su vivienda, los funcionarios de la Comisaría de Centenario no lograron localizar el arma utilizada en el crimen.