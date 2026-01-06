Temperley: tres delincuentes van a juicio por el crimen de una anciana

En los Tribunales de Lomas de Zamora , juzgarán a tres delincuentes acusados de participar en una entradera que terminó con la muerte de una anciana en la localidad de Temperley . El caso tiene a un cuarto detenido que era menor de edad.

El homicidio tuvo como víctima a Teresa Martínez , una mujer de 92 años, quien fue atada de manos a la cama mientras los ladrones desvalijaban su casa el 25 de enero de 2025. Casi un año después del hecho, los imputados irán a juicio.

Se trata de dos jóvenes de 20 y 24 años y un hombre de 31 , señalados como integrantes de la banda que ingresó a la vivienda. La fiscalía interviniente pidió enjuiciar a los tres sospechosos y el pedido fue aceptado por la Justicia de Garantías.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº5 de Lomas de Zamora. Se estima que se llevará a cabo en el segundo semestre de 2026 .

"El Rengo" sería el encargado de organizar los robos de la banda.

Cabe recordar que el caso tiene a un cuarto detenido que era menor de edad al momento de los hechos. Para él ya se pidió una condena de siete años de prisión.

El homicidio de la anciana en Temperley

Elementos utilizados durante la entradera en la que murió la víctima, en Temperley.

El caso ocurrió el sábado 25 de enero de 2025 en una casa ubicada sobre la calle Bernardo de Yrigoyen al 1000. La víctima fue hallada por su nieta, quien descubrió la escena del crimen al encontrar la puerta de la vivienda forzada. La casa estaba completamente desordenada y la mujer yacía sin vida en su habitación, atada de manos a la cama.

Durante las pericias, los investigadores lograron levantar tres huellas dactilares que resultaron de importancia para el avance de la causa. El informe médico policial determinó que la víctima no presentaba lesiones externas. Testimonios de familiares indicaron el faltante de 200.000 pesos en efectivo.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a dos jóvenes en actitud sospechosa cerca de un kiosco, a pocos metros de la casa de la víctima, y también la presencia de un vehículo Chevrolet Corsa gris desplazándose en las inmediaciones de la vivienda y luego huyendo hacia Almirante Brown. Ese fue el puntapié para rastrear los movimientos de los cuatro involucrados e identificarlos.