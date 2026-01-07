Brutal pelea callejera en Lomas de Zamora: un joven quedó desmayado

Dos jóvenes protagonizaron una brutal pelea callejera en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora . Uno de ellos recibió una patada en la cabeza y terminó desmayado. Todo quedó filmado.

El violento episodio ocurrió el domingo pasado en el cruce de las calles Arana Goiri y Zumaya . Eran las 3 de la mañana cuando uno de los involucrados fue a increpar al otro, quien estaba parado en la mencionada esquina.

Los jóvenes empezaron a discutir y la violencia no tardó en aparecer. Ante la vista de varias personas que estaban en el lugar, los muchachos empezaron a pelearse a las trompadas.

Tras unos segundos de intercambio de golpes, uno de los jóvenes dio un certero golpe de puño que hizo tambalear a su oponente. Lo que siguió fue una fuerte patada en la cabeza que lo dejó desmayado .

El chico que recibió el golpe quedó tirado sobre el asfalto, inconsciente. Un joven que lo acompañaba intentó reanimarlo. Con ayuda de los vecinos, pudieron hacer que se pusiera de pie para irse.

Por su parte, el agresor que dio la patada volvió una vez más para seguir increpando a su oponente e intentó agredirlo cuando ya estaba en el piso, según se puede ver en la grabación de una cámara de seguridad.

Por el momento, se desconoce el estado de salud del joven que se había desmayado. La filmación se hizo viral en las redes sociales e indignó a los vecinos de la zona.